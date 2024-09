Chi è Federica Corsini, la moglie del Ministro Sangiuliano

Fonte: Getty Images Federica Corsini e Gennaro Sangiuliano

Federica Corsini è la moglie del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La giornalista ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori: nata a Nettuno, in provincia di Roma, lavora in Rai dal 1997 in veste di giornalista.

Chi è Federica Corsini

Classe 1969, della vita di Federica Corsini non sappiamo molto: si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Architettura e il design è una sua grande passione. Tuttavia, nonostante la formazione, ha scelto di seguire la strada del giornalismo, la sua “vocazione”. Al 1997 risale il suo debutto in Rai, come conduttrice di una trasmissione musicale: ha lavorato, infatti, anche nelle organizzazioni dei grandi eventi. Il suo percorso da giornalista inizia proprio qui, sostenuta da Giovanni Minoli, stando alle informazioni reperite. Minoli, giornalista, autore e conduttore televisivo, oltre che radiofonico, è un dirigente pubblico e saggista: a lui si deve il primo progetto di Un posto al sole.

Nel 2006, Federica Corsini diventa giornalista professionista, iscritta nell’Ordine Regionale della Campania. La sua carriera è lunga e articolata, non solo in veste di giornalista, ma anche di conduttrice del Tgr Basilicata. Tutt’oggi, è vice caporedattore di Rai Parlamento, ruolo che ricopre dal 2017. Tanti i volti noti dello spettacolo, della televisione e del giornalismo con cui ha collaborato nel corso del tempo, come Massimo Giletti e Maria Latella.

Il matrimonio con Gennaro Sangiuliano

Federica Corsini e Gennaro Sangiuliano si sono sposati nel 2018, quando all’epoca il Ministro della Cultura rivestiva la carica di vice direttore di Rai1: alle nozze, presente Maurizio Gasparri in veste di testimone. La coppia non ha avuto figli e ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla vita privata e non ha mai condiviso troppi dettagli o informazioni.

Li abbiamo visti calcare il red carpet dell’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia durante l’apertura, la prima serata, quando è stato presentato il film di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice. Nel 2019, la Corsini, in un’intervista, ha raccontato che hanno sempre cercato di puntare sulla qualità del tempo trascorso insieme, anziché sulla quantità, condividendo con il marito una grande passione per i viaggi on the road.

Il Caso Maria Rosaria Boccia

Del loro matrimonio si è parlato in concomitanza con il Caso Maria Rosaria Boccia: quest’ultima, il 26 agosto, ha pubblicato una foto su Instagram insieme al Ministro, in cui si è auto-definita “Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi”. Dopo la smentita dello staff del Ministro Sangiuliano, Boccia ha condiviso ulteriori documenti a sostegno delle sue parole.

Anticipata al Tg1, nella serata del 4 settembre 2024, Sangiuliano ha in seguito confermato una relazione di natura sentimentale, in un’intervista fiume in cui ha messo in chiaro il ruolo della Boccia. “È nata un’amicizia personale e sono state riscontrate doti organizzative e per questo volevo nominarla consigliere a titolo gratuito. Da rapporto di amicizia, la relazione è diventata affettiva e sentimentale e dopo aver portato avanti l’ipotesi di nomina, ho consultato amici legali e il capo di gabinetto che mi hanno detto che tutto ciò poteva configurare un conflitto di interessi“.