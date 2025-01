“Maria Rosaria Boccia è incinta”: le indiscrezioni sull’ex di Sangiuliano (e il giallo sul padre)

Fonte: IPA Maria Rosaria Boccia

Maria Rosaria Boccia è tornata al centro della cronaca rosa dopo lo scandalo dello scorso autunno che ha portato alle dimissioni dell’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto in cui l’imprenditrice di Pompei sfoggia un pancino ben evidente. Le sue nuove forme sembrano quelle di una donna in avanzato stato di gravidanza.

Maria Rosaria Boccia incinta? Le foto sospette col pancione

Le nuove foto mostrano Maria Rosaria Boccia in giro con un’amica per alcuni negozi a Pompei, in particolare in un negozio di articoli per la casa non molto distante dalla sua abitazione. La donna, finita al centro delle polemiche per il suo ruolo nella vita dell’ex Ministro Gennaro Sangiuliano, ha una maglia nera che mette in risalto le forme del suo corpo. Il pancione è piuttosto evidente.

Un noto ginecologo milanese interpellato dalla rivista Oggi ha dichiarato come dal suo punto di vista professionale “la pancia sembra naturale, dovrebbe essere di sei mesi, in base alla mia esperienza, il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio“. Se tutto fosse confermato, significherebbe che al momento dell’esplosione dello scandalo, quando tutti parlavano di lei e del suo rapporto con Gennaro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia era già incinta.

Alla richiesta di commentare le foto pubblicate da settimanale, l’imprenditrice ha preferito rispondere così: “La pregherei gentilmente di non farmi commentare ‘notizie’ attinenti esclusivamente alla mia sfera personale“. C’è da dire inoltre che il sospetto che fosse incinta era iniziato a circolare già lo scorso settembre. Era stato proprio Sangiuliano a citare quella ipotesi nel suo esposto in procura contro la donna.

A proposito della notizia della gravidanza, l’ex Ministro scriveva che “lo aveva sconvolto”. E poi aveva aggiunto: “Ha in me confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene”.

In un allegato a un’email inviata da Boccia a Sangiuliano il 23 agosto 2024 e inserita nell’esposto, l’imprenditrice aveva definito Sangiuliano “un super Babbo”. E poi: “Noi scappiamo, domani abbiamo la visita di controllo”. Tre mesi fa, però, sempre la Boccia aveva smentito di essere incinta.

L’ultimo sfogo di Maria Rosaria Boccia

Dopo che la notizia della presunta gravidanza ha fatto il giro della rete, Maria Rosaria Boccia si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Di fatto non ha né confermato né smentito la notizia ma ha parlato di intimità violata. “Per rispetto ho tenuto per me informazioni e aneddoti che porterebbero alle dimissioni immediate di politici e direttori di giornali, non ho ritenuto opportuno divulgare nulla perché non è mio stile scendere al livello di alcuni, ma esigo rispetto”, ha scritto.

“In questi mesi ho a lungo riflettuto su quanta faziosità di certa stampa unitamente ad un determinato modo di fare informazione possano ferire e fare male. Tante volte mi sono congratulata con me stessa per quanto sia stata forte e coraggiosa nel sopportare un carico di cattiverie che se non avessi avuto le spalle forti avrebbe provocato danni irreparabili”, si legge nel lungo post.

“Dopo mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci – ha aggiunto la Boccia – I direttori di giornali stanno adoperando e hanno adoperato un metodo ben preciso per infangarmi in nome di un adulante inchino ai loro editori o ai propri padrini politici”.

“Possibile che la dignità di una donna debba essere così vituperata, umiliata e derisa per insabbiare le responsabilità altrui?”, ha sottolineando affermando anche di essere stanca “di essere il parafulmine di altri e che la mia storia umana e professionale venga sempre messa in discussione”.

La Boccia ora esige “rispetto” e se “tale etica professionale continuerà a mancare non potrò esimermi e provvederò con le poche forze che mi rimangono a sbugiardare, fatti alla mano, tutti coloro che hanno provato a distruggermi. Lo faró per me, per la mia storia, per la mia dignità e per tutte quelle donne che la prepotenza altrui ha provato a sminuire e a mettere all’angolo”.