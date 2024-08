Imane Khelif, vince l’oro e denuncia per molestie: cosa è successo

Imane Khelif ha sporto denuncia. Dopo e accuse prima di salire sul ring, la pugile algerina ha deciso di rispondere, ma solo dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una vittoria “per tutte le donne e tutta l’Algeria”, in una partecipazione, la sua, che è stata ampiamente criticata. Un corpo, il suo, che è stato analizzato, giudicato e preso di mira dal mondo della politica, prima ancora che da quello sportivo. Ma Imane non ci sta. Ora denuncia e va alla ricerca dei responsabile delle “molestie morali e cyberbullismo aggravato” che l’ha colpita.

Imane Khelif denuncia dopo l’oro: cos’è successo

L’oro olimpico nella boxe Imane Khelif, dopo la vittoria, si è recata presso l’ufficio giudiziario francese e ha depositato una denuncia. Ad accoglierla è stato il reparto che si occupa di questioni relative al’odio online. Imane Khelif infatti non ci sta. Accusata di essere un uomo (fake news smentita, ma diventata virale in tutto il mondo), di non poter combattere contro le donne.

Denigrata, presa in giro con le immagini e fotomontaggi su Internet. Un’identità, la sua, messa in dubbio da tutti i fronti senza prove scientifiche. La denuncia riguarda tutto questo: gli attacchi che ha subìto nelle ultime settimane a causa di un’estesa polemica intorno alla sua partecipazione alle Olimpiadi nella categoria femminile di pugilato. L’avvocato di Khelif, Nabil Boudi, ha detto che contro l’atleta è stata avviata una campagna “misogina, razzista e sessista”, alimentata anche da personaggi pubblici o politici molto noti.

Khelif era stata descritta da molti, anche tra i politici italiani, come “persona trans” nonostante non risultasse in nessun modo che fosse così. Dall’Italia la polemica si era estesa all’estero dopo il clamoroso ritiro di Angela Carini, che aveva abbandonato la gara dopo meno di un minuto dall’inizio dell’incontro.

Imane Khelif e Angela Carini: lo scontro

Imane Khelif, nella corsa verso l’oro, si è scontrata con una pugile italiana, Angela Carini, che, dopo le polemiche riguardo la partecipazione di Imane ai Giochi, si è ritirata a pochi secondi dall’inizio del match, in lacrime.

In un’intervista, la pugile algerina, ha espresso il suo disappunto verso la situazione vissuta, definendola una forma di bullismo e attacco personale. “La pugile italiana mi conosce bene da anni”, ha affermato Khelif, “ho trascorso tanto tempo ad allenarmi in Italia, a fianco di Carini e di molti altri atleti. Eppure, è stata lanciata questa campagna per screditarmi”. Secondo lei, la campagna diffamatoria è stata orchestrata per minare la sua fiducia e la sua carriera sportiva.