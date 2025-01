Barron Trump, il lato segreto svelato dal suo sarto

Fonte: IPA Barron Trump

Barron Trump è il figlio più piccolo di Donald e della moglie Melania Trump: a lungo è stato lontano dalle luci dei riflettori, pare su volere della stessa mamma Melania, che lo ha sempre protetto e tenuto distante dal chiacchiericcio. Ora che suo padre è nuovamente il Presidente degli Stati Uniti, Barron è al centro della scena: ha una stanza alla Casa Bianca, ma vive a Manhattan, e soprattutto ha un lato segreto sconosciuto alla stampa almeno fino ad ora (e che è stato svelato dal suo sarto di fiducia).

Barron Trump, il suo lato segreto

Com’è il giovane Trump? Molti se lo sono chiesto: l’abbiamo visto svettare in altezza rispetto a mamma Melania Trump (che è alta 180 centimetri) e suo papà Donald Trump (190 centimetri). Ecco, il “piccolo” di casa, che tanto piccolo non è più, è alto 201 centimetri. L’altezza è forse la caratteristica che più salta all’occhio, così come quel sorriso appena accennato, mai troppo fuori posto né al centro dell’attenzione, soprattutto rispetto ai suoi fratelli e alle sue sorelle.

Eppure, Barron Trump, secondo l’amministratore delegato del marchio Pearce Bespoke, Nathan Pearce, con cui ha collaborato per una collezione prima dell’Insediamento del padre come Presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, ha un senso dell’umorismo piuttosto interessante e inoltre è un grande appassionato di moda. Il figlio più giovane del Presidente è intelligente, una persona con cui è “interessante parlare”, come ha svelato al Women’s Wear Daily.

“È un ragazzo super intelligente. È ben oltre la sua età in termini di esperienza, conoscenza, storia”, lo ha definito esilarante, ma anche accogliente. Così riservato nelle fotografie e nelle interviste, molto più espansivo quando le luci dei riflettori si spengono e può essere semplicemente se stesso, con tutto quello che comporta il suo cognome. “Sapete qual è un’altra parola che direi? Ospitale. È con i piedi per terra, gentile”.

Barron Trump, il legame con mamma Melania

Aveva 10 anni quando Barron Trump ha varcato per la prima volta la soglia della Casa Bianca. Oggi ne ha qualcuno in più (è nato nel 2006), ed è studente universitario alla Stern School of Business della New York University. Ecco perché vive a Manhattan, ma ha anche una stanza alla Casa Bianca. Non solo è diventato consigliere del padre, ma è cresciuto con un forte senso di protezione. E con una figura di riferimento, lontanissima dagli scandali: Melania Trump.

Quando però si parla del legame tra Barron e Melania, è necessario fare un passo indietro: precisamente, la First Lady, più che dei problemi del marito Donald, si è sempre preoccupata unicamente per suo figlio. “È una madre affettuosa per Barron e molto protettiva nei suoi confronti”. Barron, descritto dai media come timido, riservato e sovente schivo, estremamente diverso dal padre, è sempre stato sotto l’ala protettiva di Melania, che ne ha subito riconosciuto la sensibilità. L’educazione che è stata impartita al ragazzo? Anche merito dei genitori di Melania: Amalija Knavs è morta a 78 anni in Florida. A lei Melania e Barron erano estremamente legati.