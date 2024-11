Barron, chi è il figlio di Donald e Melania Trump

Fonte: Getty Images Melania e Barron Trump nel 2020 alla Casa Bianca: madre e figlio sono molto legati

È cresciuto alla Casa Bianca ma ha vissuto gran parte della sua vita, fino ad ora, lontano dai riflettori. Un po’ per timidezza, un po’ per scelta ben precisa della sua celebre mamma, da sempre molto riservata e protettiva. Barron Trump è il figlio più piccolo di Donald Trump e della moglie Melania. Per il Tycoon si tratta del quinto erede dopo Donald Junior, Ivanka, Eric e Tiffany, nati dai precedenti matrimoni con Ivana e Marla Ann.

Chi è Barron Trump

Barron Trump è nato il 20 marzo 2006, un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori Donald e Melania Trump (vero nome Melanija Knavs). A scegliere il nome del ragazzo è stato l’ex Presidente degli Stati Uniti: di origine inglese, il suo significato originale è “uomo libero” e “nobile”. Donald non ha assistito al parto di Melania, che non ha avuto altri eredi dopo Barron. Quest’ultimo ha trascorso la sua infanzia nel lussuoso attico della sua famiglia a New York City, mentre frequentava prestigiose scuole private nell’Upper West Side di Manhattan. Barron parla fluentemente inglese e sloveno, la lingua di sua madre, che ha conosciuto Donald a una festa negli Stati Uniti.

Quando Donald ha iniziato il suo mandato nel gennaio 2017, Barron e Melania sono rimasti momentaneamente a Manhattan in modo che il ragazzino potesse finire l’anno scolastico. Quell’estate, si è iscritto alla St. Andrew’s Episcopal School nel Maryland e si è trasferito ufficialmente alla Casa Bianca con il resto della famiglia. Un trasferimento che non è stato facile: come raccontato dal Tycoon, Barron era titubante nel lasciare la sua vita a New York e trasferirsi a Washington. All’epoca il bambino amava molto la Grande Mela e la sua scuola e il trasferimento si è rivelato un “cambiamento di vita totale”.

Mentre i figli più grandi di Donald Trump hanno avuto un ruolo più diretto nella presidenza del padre, la privacy di Barron è stata rigorosamente protetta. Anche se non sono mancati gli attacchi online. In difesa di Barron è corsa Chelsea Clinton, la figlia dell’ex Presidente Bill Clinton, che ha pubblicamente chiesto a tutti di dare a Barron la possibilità di crescere senza così tante critiche.

Fonte: Getty Images

“È giunto il momento che i media e tutti quanti lascino in pace Barron Trump e gli permettano di avere l’infanzia privata che merita”, ha scritto Clinton in risposta a un articolo negativo su Barron.

Anche Jenna Bush Hager, altra ex First Daughter, ha parlato di come gli attacchi a Barron l’abbiano fatta “arrabbiare” perché “la verità è che, ovviamente, Barron Trump non ha chiesto a suo padre di candidarsi alla presidenza. Non è stata una sua decisione”.

Nel maggio 2024, Barron si è diplomato al liceo e in autunno ha iniziato il primo anno alla New York University. È diventato zio quando era ancora un neonato: Kai Trump è infatti nata nel 2007. Barron ha in tutto dieci nipoti: cinque da Donald Trump Jr. (Kai, Donald III, Tristan, Spencer e Chloe), tre da Ivanka Trump (Arabella, Joseph e Theodore) e due da Eric Trump (Eric “Luke” e Carolina). È in arrivo l’undicesimo nipote: Tiffany Trump è in dolce attesa.

Il rapporto con Donald e Melania Trump

Barron Trump ha un ottimo rapporto con i suoi genitori. In particolar modo con la madre Melania Trump, che da anni è dedita alla sua famiglia. “Mio figlio è un giovane incredibile. Sono molto orgogliosa di ciò che è diventato. La sua forza. La sua intelligenza. La sua conoscenza, la sua gentilezza. È ammirevole”.

Durante la campagna elettorale del 2024 Barron Trump ha presenziato a un comizio del padre in Florida. “C’è un ragazzo speciale qui, che andrà al college a settembre: è stato preso in tutte le università che voleva e ha potuto scegliere”, ha detto orgogliosamente Donald rivolgendosi alla platea.

Ad oggi non è chiaro il futuro di Barron Trump: grande amante dello sport, non ha ancora svelato in quale ambito intende affermarsi. Una cosa è però certa: potrà sempre contare sulla sua famosa famiglia.