Fonte: Getty Images Tiffany e Donald Trump

Tiffany Trump, la figlia di Donald, è incinta: nel 2022, è convolata a nozze con Michael Boulos, miliardario e uomo d’affari di origini libanesi. Il lieto annuncio non è stato dato dalla coppia – come di solito ci si aspetta – ma da Donald in piena campagna elettorale, durante un evento.

Tiffany Trump è incinta, l’annuncio di papà Donald a un evento elettorale

La famiglia Trump si allarga: ad avere rivelato la dolce attesa della figlia Tiffany è stato Donald Trump, che aspetta il primo figlio dal marito Michael Boulos. L’ex Presidente, in corsa per le presidenziali 2024, lo ha annunciato al Detroit Economic Club il 10 ottobre 2024. Un modo insolito, a dire il vero, dal momento in cui le gravidanze sono spesso condivise dalla coppia, ma Donald ha sempre considerato la famiglia il suo patrimonio immateriale più grande.

Durante il discorso al Detroit Economic Club, ha riconosciuto tra il pubblico il dottor Massad Boulos, suocero della figlia. “Lui è il padre del marito di Tiffany, Michael, che è un ragazzo davvero eccezionale. E lei è una ragazza eccezionale. E sta per avere un bambino. Quindi è bello”. Tiffany Trump non aveva ancora parlato pubblicamente della gravidanza, ma un portavoce ha confermato la notizia a People. Molti utenti sui social hanno commentato le parole di Donald come “molto fredde”.

La storia d’amore tra Tiffany Trump e Michael Boulos

Il matrimonio da mille e una notte nel 2022, nella residenza di famiglia in Florida, a Mar-a-Lago, il primo incontro nel 2018, in Grecia, per poi fidanzarsi nel 2021. La proposta di matrimonio è avvenuta in una cornice magnifica, ovvero nel Rose Garden della Casa Bianca, con un anello di diamanti dal valore di 1,2 milioni di dollari. Confermato dalla stessa Tiffany, che su Instagram aveva annunciato così il matrimonio: “”È stato un onore celebrare tante pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato Michael”.

Il rapporto tra Tiffany e Donald Trump

Durante il mandato presidenziale di Donald Trump, con la figlia Tiffany, in realtà, c’è stato un rapporto teso, che si è risolto per il meglio negli ultimi anni. Ma nel 2018 il legame era più distante che mai (era peggiorato nel 2017). “Tiffany non è riuscita a essere coinvolta così intimamente nelle dinamiche familiari come Ivanka, Eric e Donnie Jr. Non parla molto di suo padre. È sempre stata in un certo senso indipendente dall’intera famiglia”.

Il bambino in arrivo è l’undicesimo nipote di Donald Trump: Tiffany è nata dalla relazione con Marla Maples. Ed è stata proprio mamma Marla a crescerla: Tiffany ha trascorso alcune delle feste con Trump (come la tradizionale vacanza di primavera). Per mesi, dopo l’insediamento di Donald alla Casa Bianca durante il mandato, non si sono parlati, secondo quanto aveva rivelato un insider nel 2018. Quel rapporto conflittuale, tuttavia, si è molto disteso negli ultimi anni: è stata accompagnata all’altare dal papà, in quel del parco della villa di Mar-a-Lago, uno scenario da sogno, alla presenza di amici e familiari, tra cui tutta la famiglia Trump e la mamma Marla (seconda moglie di Trump dal 1993 al 1999).