Donald Trump nuovamente nonno, è nato Alexander figlio di Tiffany Trump

Donald Trump ha nuovi motivi per festeggiare. Il 16 maggio 2025, infatti, è diventato nuovamente nonno del piccolo Alexander, dato alla luce dalla figlia Tiffany

Donald Trump è certamente uno degli uomini più conosciuti e più potenti del mondo. Il Presidente Americano, eletto al secondo mandato a inizio 2025 ha alle spalle una carriera decennale come imprenditore e un’esperienza manageriale tale da valergli il soprannome di tycoon.

Ma Donald Trump è anche padre di cinque figli, avuti da differenti matrimoni. Tiffany Trump, una delle figlie del Presidente degli Stati Uniti d’America l’ha reso, recentemente, nuovamente nonno, visto che ha dato alla luce il piccolo Alexander Trump Boulos.

Tiffany Trump, la gioia per il nuovo arrivato

Il 16 maggio 2025 la famiglia di Donald Trump è stata raggiunta da una lieta notizia. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, è diventato nuovamente nonno. La figlia Tiffany Trump ha dato alla luce, infatti, un maschietto, come annunciato da lei stessa sul suo canale Instagram ufficiale: “Benvenuto al mondo al nostro dolce bambino, Alexander Trump Boulos”.

La figlia del Presidente ha raccontato le forti emozioni provate in quest’occasione speciale: “Ti amiamo oltre ogni parola! Grazie per essere entrato nelle nostre vite! 5.15.2025”. A corredo del dolce annuncio, l’esperta di moda ha condiviso anche uno scatto del piccolo Alexander e, in particolare del suo piedino accarezzato dalla mano della mamma.

Una grande gioia, quindi, per Donald Trump che è già nonno di ben 10 nipoti.

Tiffany Trump, l’amore per Michael Boulos

Donald Trump si è sposato diverse volte nella sua vita. L’imprenditore, infatti, è stato legato a tre donne. La prima di tutte è stata Ivana Trump, sposata nel 1977 e da cui ha divorziato nel 1990. In seguito il Presidente degli Stati Uniti ha preso nuovamente moglie e, infatti, si è unito a Marla Maples, da cui ha avuto anche Tiffany Trump che, adesso, l’ha reso nuovamente nonno. Attualmente, invece, Donald Trump è sposato con Melania Trump con cui ha contratto matrimonio nel 2005.

Tiffay Trump è nata il 13 ottobre 1993 a West Palm Beach e ha studiato lettere presso l’Università della Pennsylvania, dove si è laureata nel 2020. La figlia del tycoon è anche un personaggio del mondo dello spettacolo statunitense perché ha pubblicato un singolo nel 2011, Like a Bird, e ha avuto delle esperienze da modella. La ragazza è considerata un’esperta di moda.

Nel campo della vita privata, Tiffany Trump è legata da diversi anni a Michael Boulos, un manager d’origine libanese. I due si sono sposati nel 2022 e, adesso, hanno accolto il loro primo figlio. Sembra che i due si siano incontrati in modo fortuito, durante una vacanza a Mykonos.

Le nozze tra Tiffany Trump e il fidanzato si sono celebrate con una cerimonia da sogno, alla presenza di tutta la famiglia Trump e di molti volti noti. La bellissima figlia del tycoon ha indossato un abito da sposa ricchissimo, completamente decorato da applicazioni luminose e adornato da un velo, anch’esso brillante. Il vestito di Tiffany Trump presentava una gonna ampia e una scollatura sulla schiena.

L’esperta di moda ha annunciato, sempre su Instagram, di essere in dolce attesa e nel suo canale social ufficiale ha condiviso anche le foto del baby shower organizzato dalla sorella Ivanka Trump.