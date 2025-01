Tiffany Trump, chi è la figlia più alla moda di Donald: i segreti di stile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Tiffany Trump

Classe 1993, biondissima e occhi color del cielo: Tiffany Trump è la “figlia dimenticata” di Donald Trump, come lui stesso una volta la definì, l’unica nata dal rapporto con Marla Maples, tra i cinque fratelli sicuramente la più alla moda.

Chi è Tiffany Trump

Tiffany Arianna Trump è nata in Florida, più precisamente a West Palm Beach, il 13 ottobre 1993 sotto il segno della Bilancia. Lei è la quarta figlia di Donald Trump, l’arcifamoso quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America, la sola nata dal breve matrimonio del tycoon con la sua seconda moglie, Marla Maples, attrice con la quale è convolato a nozze nello stesso anno.

Al suono del particolarissimo nome in molti se lo saranno chiesto, e la risposta al quesito che spontaneo sorge alla mente è affermativa: esso deriva dal celebre marchio Tiffany & Company, di cui il padre ha acquistato i diritti di edificazione dal negozio per farvi ereggere la Trump Tower. Dal momento del divorzio dei genitori – datato 1999 – in poi Tiffany è cresciuta con la madre in California, ben lontano dai riflettori.

La ragazza ha frequentato la University of Pennsylvania e nel 2016 si è laureata in Lettere, per conseguire in un secondo momento la specializzazione in Legge presso la Georgetown University di Washington.

Fonte: IPA

Ha coinciso soltanto con la fine del percorso di studi la sua entrata in scena accanto al padre, mossa che ha contribuito a fortificare l’immagine della famosissima famiglia allargata.

Tiffany Trump, la carriera divisa tra musica e moda

Oltre che per la Legge nella carriera della giovane Trump c’è però spazio anche per due delle sue più grandi passioni, il mondo della musica e della moda: nel 2011 ha infatti debuttato come cantante pubblicando il singolo Like a bird. È stato ad Oprah Winfrey che la ragazza aveva confidato, durante un’ospitata nel suo show, di essere intenzionata a trasformare questa passione in una vera e propria professione prima di scoprire che il brano non avrebbe avuto il successo sperato, dando invece il via a numerose polemiche e critiche.

Ed ecco nel 2015 l’esordio nella moda, dapprima con un contratto come stagista presso Vogue e poi come modella durante la settimana della moda di New York nel 2016. Sembra tuttora essere questa la sua strada, con uno stile sempre raffinato ed elegante a contraddistinguerla: basta scorrere gli scatti presenti sul profilo Instagram della stessa per vederla impeccabile in tailleur dalle nuance vivaci, abiti midi e chemisier.

La famiglia Trump si allarga: Tiffany e Michael Boulos aspettano il primo figlio

Per quanto concerne la sfera sentimentale, la vita privata di Tiffany Trump conta almeno due capitoli di una certa rilevanza: il primo è relativo alla storia d’amore avuta con un collega universitario, Ross Mechanic, iniziata nel 2015 e proseguita sino al 2018.

Il secondo, invece, è quello ben più noto che vede la figlia di Trump perdutamente innamorata del rampollo libanese Michael Boulos. Il primo incontro è avvenuto, per fortuito intervento del destino, durante il medesimo anno dell’addio all’ex fidanzato, durante una vacanza a Mykonos in compagnia della cara amica Lindsay Lohan. Il fidanzamento dei due è stato annunciato nel gennaio 2021, mentre il matrimonio si è poi celebrato nell’autunno del 2022. Ad accompagnarla all’altare è ovviamente stato l’amato papà.

Evento, questo, che è stato fedelmente documentato dalla sposa su Instagram, il cui profilo vanta al momento più di un milione di follower. Tiffany Trump è infatti molto attiva sui social, dove con l’ampio seguito ama condividere anche momenti trascorsi accanto agli affetti. Tra di essi figurano numerose amicizie di spicco tra cui Kyra Kennedy, nipote di Robert Kennedy, Gaïa Jacquet-Matisse, pronipote del celebre Henri Matisse ed EJ Johnson, figlio di Magic Johnson.

È proprio grazie a questa ultima unione che la famiglia Trump sta per allargarsi: ad avere rivelato la lieta notizia della dolce attesa della figlia è stato Donald Trump in persona al Detroit Economic Club lo scorso 10 ottobre 2024.