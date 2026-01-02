Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Lo stivaletto caldissimo che non passa mai di moda

Se dovessimo eleggere la calzatura regina dell’inverno, quella che unisce il comfort di una pantofola al glamour delle passerelle, non avremmo dubbi: lo stivaletto basso e “fluffy”. Avvistato ai piedi delle modelle più pagate al mondo e delle icone street style, questo modello è diventato un cult intramontabile.

Ma c’è una buona notizia: per sfoggiare il look “off-duty” delle star non serve investire una fortuna. Esistono versioni low cost e di alta qualità che replicano esattamente quel design iconico, permettendoti di cavalcare il trend a un prezzo mini.

I look delle star: l’ispirazione definitiva

Perché tutte lo vogliono? Semplice: è versatile, cool, caldo e comodo.

Ecco come le celeb interpretano lo stivaletto scamosciato con l’interno in pelliccia.

Gigi Hadid & Elsa Hosk (Il mood Model-Off-Duty): le top model amano la versione “Ultra Mini”. Lo abbinano a calzini bianchi a coste ben in vista, leggings tecnici e blazer oversize. È il look perfetto per chi vuole essere chic anche andando a prendere un caffè.

Kendall Jenner punta sulla semplicità. Pantaloni yoga a vita alta, felpa crop coordinata e lo stivaletto fluffy in tonalità “camel”. Risultato? Un outfit bilanciato che allunga la silhouette nonostante la suola flat.

Sarah Jessica Parker: da Carrie Bradshaw al “Cozy Chic”

L’approvazione definitiva è arrivata da lei: Sarah Jessica Parker. L’attrice che ha reso immortali i tacchi a spillo a New York ha recentemente sorpreso tutti scegliendo il comfort estremo degli stivaletti e delle mule fluffy.

SJP ci ha insegnato che queste calzature non sono solo per i momenti di pigrizia, ma possono essere estremamente chic: infatti, ha sfoggiato la versione con suola platform sotto gonne midi scintillanti e blazer strutturati, creando un contrasto perfetto tra eleganza e relax.

Il trucco di stile? Sarah Jessica ama portarli con jeans a gamba dritta leggermente arrotolati sulla caviglia e cappotti oversize colorati (come il rosa o il rosso), dimostrando che lo stivaletto basso scamosciato è il miglior alleato per affrontare la città con stile.

Perché scegliere la versione low cost?

Non è necessario che ci sia un’etichetta specifica sul tallone per ottenere lo stesso effetto visivo. Il modello “must-have” di questa stagione si distingue per alcune caratteristiche chiave che si trovano anche nelle versioni più economiche:

Il gambale basso: la silhouette che arriva appena sotto la caviglia è la più amata perché slancia la gamba, a differenza dei modelli più alti.

L’interno in soffice pelliccia sintetica: calore garantito e quella sensazione di morbidezza ad ogni passo.

I colori evergreen: scegliendo il classico color castagna (chestnut), il sabbia o il nero, avrai una scarpa che potrai abbinare letteralmente con tutto.

Materiale in vera pelle: il massimo della qualità a prezzo super competitivo!

Come abbinarli per non sbagliare

Per evitare l’effetto “pantofola da casa” e sembrare appena uscita da un set fotografico a Los Angeles, segui questi piccoli trick:

Sì ai volumi a contrasto : se indossi uno stivaletto voluminoso, mantieni la parte inferiore del corpo più aderente (leggings o jeans skinny) e abbonda con i volumi sopra (maxi cappotti o bomber).

: se indossi uno stivaletto voluminoso, mantieni la parte inferiore del corpo più aderente (leggings o jeans skinny) e abbonda con i volumi sopra (maxi cappotti o bomber). Abbina il colore dello stivaletto a una sciarpa o a un berretto di lana per un look armonioso e studiato.

