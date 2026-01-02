Se dovessimo eleggere la calzatura regina dell’inverno, quella che unisce il comfort di una pantofola al glamour delle passerelle, non avremmo dubbi: lo stivaletto basso e “fluffy”. Avvistato ai piedi delle modelle più pagate al mondo e delle icone street style, questo modello è diventato un cult intramontabile.
Ma c’è una buona notizia: per sfoggiare il look “off-duty” delle star non serve investire una fortuna. Esistono versioni low cost e di alta qualità che replicano esattamente quel design iconico, permettendoti di cavalcare il trend a un prezzo mini.
I look delle star: l’ispirazione definitiva
Perché tutte lo vogliono? Semplice: è versatile, cool, caldo e comodo.
Ecco come le celeb interpretano lo stivaletto scamosciato con l’interno in pelliccia.
Gigi Hadid & Elsa Hosk (Il mood Model-Off-Duty): le top model amano la versione “Ultra Mini”. Lo abbinano a calzini bianchi a coste ben in vista, leggings tecnici e blazer oversize. È il look perfetto per chi vuole essere chic anche andando a prendere un caffè.
Kendall Jenner punta sulla semplicità. Pantaloni yoga a vita alta, felpa crop coordinata e lo stivaletto fluffy in tonalità “camel”. Risultato? Un outfit bilanciato che allunga la silhouette nonostante la suola flat.
Sarah Jessica Parker: da Carrie Bradshaw al “Cozy Chic”
L’approvazione definitiva è arrivata da lei: Sarah Jessica Parker. L’attrice che ha reso immortali i tacchi a spillo a New York ha recentemente sorpreso tutti scegliendo il comfort estremo degli stivaletti e delle mule fluffy.
SJP ci ha insegnato che queste calzature non sono solo per i momenti di pigrizia, ma possono essere estremamente chic: infatti, ha sfoggiato la versione con suola platform sotto gonne midi scintillanti e blazer strutturati, creando un contrasto perfetto tra eleganza e relax.
Il trucco di stile? Sarah Jessica ama portarli con jeans a gamba dritta leggermente arrotolati sulla caviglia e cappotti oversize colorati (come il rosa o il rosso), dimostrando che lo stivaletto basso scamosciato è il miglior alleato per affrontare la città con stile.
Perché scegliere la versione low cost?
Non è necessario che ci sia un’etichetta specifica sul tallone per ottenere lo stesso effetto visivo. Il modello “must-have” di questa stagione si distingue per alcune caratteristiche chiave che si trovano anche nelle versioni più economiche:
- Il gambale basso: la silhouette che arriva appena sotto la caviglia è la più amata perché slancia la gamba, a differenza dei modelli più alti.
- L’interno in soffice pelliccia sintetica: calore garantito e quella sensazione di morbidezza ad ogni passo.
- I colori evergreen: scegliendo il classico color castagna (chestnut), il sabbia o il nero, avrai una scarpa che potrai abbinare letteralmente con tutto.
- Materiale in vera pelle: il massimo della qualità a prezzo super competitivo!
Come abbinarli per non sbagliare
Per evitare l’effetto “pantofola da casa” e sembrare appena uscita da un set fotografico a Los Angeles, segui questi piccoli trick:
- Sì ai volumi a contrasto: se indossi uno stivaletto voluminoso, mantieni la parte inferiore del corpo più aderente (leggings o jeans skinny) e abbonda con i volumi sopra (maxi cappotti o bomber).
- Abbina il colore dello stivaletto a una sciarpa o a un berretto di lana per un look armonioso e studiato.
