Gli Ugg Mini Platform sono tornati (e sono in sconto): perché tutti li vogliono e come abbinarli

GettyImages Ugg mini, perfetti per i tuoi outfit caldi e cool

Se c’è una verità universale nell’armadio invernale delle It Girls, è che il comfort non deve mai sacrificare lo stile. E quest’anno, la conferma arriva (ancora una volta) dallo street style di New York, Londra e Milano. Dimenticate i tacchi vertiginosi per le commissioni in città: le regine indiscusse dell’inverno sono loro, gli UGG Mini Platform.

Sì, proprio quelli. Gli stivaletti “fluffy” che hanno diviso l’opinione pubblica per anni sono tornati, ma in una versione mini, rialzata e decisamente più cool.

Ugg Mini Platform: il fenomeno “ugly-chic” che piace a tutti

Perché le celeb come Bella Hadid, Kendall Jenner e Hailey Bieber non riescono a farne a meno? La risposta è nel mix perfetto tra nostalgia Y2K e pura praticità.

La versione Mini Platform ha rivoluzionato la classica silhouette: il gambale tagliato alla caviglia slancia la gamba (a differenza del modello alto classico), mentre la suola platform aggiunge quei centimetri extra che regalano attitudine senza la scomodità del tacco.

Ma il vero segreto è l’interno: la fodera in lana o montone crea un microclima caldissimo. Indossarli è come camminare su una nuvola, abbracciando una filosofia di moda slow e gentile, dove sentirsi bene è la priorità assoluta.

Come abbinare gli UGG Mini Platform: 3 look da copiare

Non sai come portarli senza sembrare appena uscita dal letto (anche se, diciamocelo, è un po’ quello il mood)? Ecco le regole d’oro dello styling:

Il look “Off-Duty Model”: è l’abbinamento più virale su TikTok. Indossa i tuoi UGG Mini con leggings neri coprenti e, dettaglio fondamentale, un paio di calzettoni di spugna bianchi leggermente arricciati che spuntano fuori dallo stivale. Completa con una felpa oversize o un cappotto cammello lungo.

Vibes anni 2000: abbinali a jeans baggy o pantaloni cargo larghissimi. L’orlo del pantalone deve cadere morbido sopra lo stivale, lasciando intravedere solo la punta tonda e la suola platform. È il look effortless per eccellenza.

Contrasti Chic: per un approccio più sofisticato, prova a indossarli con una maxi gonna in maglia o un vestito midi in lana. Il contrasto tra la morbidezza dello stivale e la linea pulita della gonna crea un outfit caldo ma ricercato

Il Twist Sartoriale (City Chic): per un outfit perfetto da brunch in centro, prova il mix inaspettato. Un jeans dal taglio dritto (modello straight o mom fit, rigorosamente non skinny) e un blazer oversize strutturato. La rigidità della giacca bilancia la morbidezza dello stivale, elevando il look da “casalingo” a “fashion editor”. Sotto, basterà una t-shirt bianca o un dolcevita sottile per essere impeccabile.

Consiglio di stile: se scegli il classico color Chestnut (nocciola), mantieni il resto dell’outfit su toni neutri (panna, beige, cioccolato) per un effetto “latte make-up” anche nel vestiario.

Il momento giusto per acquistarli (su Amazon)

Sappiamo bene che questi stivaletti tendono ad andare sold-out alla velocità della luce non appena la temperatura scende sotto i 10 gradi. Tuttavia, c’è una buona notizia per chi stava aspettando il momento giusto per investire in questo capo iconico perché su Amazon sono a prezzo scontato!

