Getty Images Elodie

Non si sta parlando d’altro che di lei: dopo essere approdata al cinema, prima come doppiatrice e poi nel ruolo di protagonista, Elodie è attualmente impegnatissima con il successo del suo tour dei palazzetti in giro per l’Italia, oramai quasi giunto al termine.

Dalla sua parte c’è il connubio perfetto tra sensualità e talento, prerogative che fanno pensare a lei come una popstar internazionale, e tenute griffatissime, da Balenciaga a Cavalli, create su misura. Del resto nemmeno quelle più casual su di lei sanno passare inosservate: la cantante è stata infatti avvistata in centro a Milano con addosso un look in totale accordo con le ultime tendenze di stagione, che l’ha confermata come indiscussa trendsetter.

Elodie, pelliccia e jeans baggy a Milano: il look dal sapore urban che conquista

Smessi body bordati di pizzo e culottes glitterate, Elodie è una vera icona di stile anche fuori dal palco: eccola passeggiare serenamente in compagnia per le strade di Milano, dopo essersi concessa una meritata seduta di shopping in Via Monte Napoleone, con una mise dalle intense vibrazioni urban.

A primo impatto l’occhio non può che cadere sul soffice capospalla in pelliccia dell’artista, voluminoso, avvolgente e marrone proprio come lo scenario della moda attuale impone. Un capo chic e senza tempo, sdrammatizzato a dovere dal paio di jeans baggy al di sotto. Parliamo di un taglio dalla vestibilità XXL, ad effetto used, ma particolareggiato da catene e disegni a mano in delicatissime tonalità pastello.

IPA

Completano in tutta coerenza l’uniforme di gusto street style delle sneakers chunky, scelte in versione bicolor bianca e marrone, en pendant con la giacca, mentre spezza con un tocco rock e grintoso la borsetta a mano nera.

IPA

Si tratta, nello specifico, della Le City Mini di Balenciaga in pelle di agnello Arena nera con finiture in ottone, dai manici in pelle intrecciati a mano. Ed ecco servito un potenziale nuovo arrivo pronto ad infoltire la già lunga lista dei desideri di ogni fashion addicted all’ascolto, già piena zeppa di borse di tendenza.

Andrea Iannone, la dolce dichiarazione d’amore a Elodie

Si sa, l’amore arriva quando meno te lo aspetti — o almeno così si dice — e per Andrea Iannone è andata esattamente così. Dopo varie storie naufragate, tutte rigorosamente stampate sulle copertine dei giornali, ecco finalmente la rivalsa con Elodie.

A raccontarlo è stato lo stesso pilota di Superbike, ospite del podcast Passa dal BSMT: a quanto pare l’incontro tra i due è avvenuto in una fase cruciale quanto dolorosa della vita del campione, e cioè mentre stava affrontando la squalifica per doping.

In quel periodo di forte difficoltà la presenza dell’artista è stata fondamentale per lui: “In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene”, ha ammesso visibilmente emozionato.

Un legame, il loro, che si è contraddistinto da subito per una profonda connessione emotiva che perdura tuttora: “Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, è una persona che mi ha dato tanto supporto emotivo”, ha aggiunto poi.

