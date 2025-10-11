Impazza la moda Y2K e le borse diventano protagoniste: 9 modelli perfetti per cavalcare il trend (low cost)

Più che una tendenza, un fenomeno culturale: i dettagli metallici, il tessuto denim e le tasche evidenti delle borse Y2K sono diventati i nuovi protagonisti del look

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 11 Ottobre 2025 11:24

Le borse più desiderate dell'autunno 2025 hanno un sapore anni 2000

Un’ondata di nostalgia Mtv-generation sta scuotendo il fashion system. E mentre i jeans a vita bassa e i top a farfalla si riprendono le passerelle e lo street style, un accessorio in particolare reclama il suo trono: la borsa. Mini, logata e da portare rigorosamente a spalla, la “It bag” dei primi anni Duemila è tornata, diventando il fulcro di un’estetica Y2K che per il 2025 si preannuncia più forte che mai.

La borsa smette di essere un semplice contenitore per diventare una vera e propria dichiarazione di stile. Portata sotto il braccio, quasi come un’estensione della propria personalità, diventa il simbolo di un’era.
Il successo di questo ritorno è stato amplificato dai social media, in particolare da TikTok, dove la generazione Z riscopre e reinterpreta i codici estetici di un’epoca che non ha vissuto direttamente, ma che percepisce come autentica e audacemente espressiva. L’hashtag #Y2Kfashion è un flusso inarrestabile di ispirazioni dove le borse vintage, scovate nei mercatini o negli archivi di famiglia, diventano tesori da esibire.

Come si indossa la borsa Y2K oggi? L’approccio è meno rigido e più personale. Si abbina a un paio di jeans baggy e a una baby tee per un look da giorno, ma sa essere perfetta anche con un abito sottoveste minimalista per la sera, creando un contrasto affascinante tra passato e presente. È l’accessorio che catalizza l’attenzione, il punto focale di un outfit che gioca con i ricordi ma parla il linguaggio della contemporaneità.

Minimalismo Pop: le mini-bag Y2K, l’unico accessorio che conta

Minima capienza, massimo stile: sono piccole, cool e grintose, perfette per contenere giusto giusto un lipgloss alla ciliegia, il cellulare (rigorosamente mini e pieghevole) e un piccolo Scooby-doo come portachiavi, in perfetto stile anni 2000!

LOXOMU
LOXOMU
Borsa piccola Y2K color caff o nero
25,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Più che una borsa, era un vero e proprio status symbol da esibire, portata rigorosamente a spalla con il manico cortissimo, quasi incastonata nel look.

Acuye
Acuye
Borsa piccola Y2K color rosso, argento o nero
31,99 EUR
Acquista su Amazon
Yleya
Yleya
Borsa piccola Y2K color nero, panna o marrone
19,81 EUR
Acquista su Amazon

I modelli Y2K medi che uniscono stile e funzione

Nel guardaroba Y2K le borse di medie dimensioni erano le alleate quotidiane che univano la funzionalità a un design dirompente, trasformando un semplice accessorio in un pezzo da collezione.
Forme innovative come la sella o dai contrasti metallizzati diventarono dei veri e propri cult, facilmente riconoscibili e desideratissimi, spesso dominate da fibbie importanti che da semplice chiusura si elevavano a elemento decorativo e simbolo di riconoscimento. Oggi, quel fascino è tornato intatto, rendendole un investimento intelligente e di grande tendenza.

Makukke
Makukke
Borsa media Y2K colori vari
23,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Emgvill
Emgvill
Borsa media Y2K fibbia nera argento
24,10 EUR
Acquista su Amazon

Maxi volume, maxi funzionalità: le borse grandi che contengono un’intera era

In antitesi al minimalismo delle micro-bag, l’estetica Y2K celebrava anche l’eccesso con borse over, capienti e dalla personalità audace. Veri e propri contenitori di mondi in cui l’opulenza dello stile incontrava una funzionalità quasi tattica.

Colives
Colives
Borsa grande Y2K 4 colori
29,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La loro firma inconfondibile era un design ricco di dettagli: un’abbondanza di tasche esterne, scomparti con zip a vista, fibbie decorative e charm tintinnanti. Lungi dall’essere puramente estetici, questi elementi trasformavano le maxi bag in alleate incredibilmente comode e organizzate per la vita di tutti i giorni.

Porrasso
Porrasso
Borsa grande Y2K tasche laterali nera, cuoio e multicolore
29,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Oggi le ritroviamo così, morbide e destrutturate in nappa o scenografiche in denim e tessuti tecnici impermeabili ispirati al mondo dello sportwear, intelligentemente grandi e dalla grande presenza scenica unita a una praticità che, oggi, le rende più attuali e desiderabili che mai.

Gyios
Gyios
Borsa grande Y2K in denim
68,99 EUR
Acquista su Amazon
Funseed
Funseed
Borsa grande Y2K in tessuto tecnico a tracolla
16,21 EUR
Acquista su Amazon
