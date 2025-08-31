Regala un effetto pelle abbronzata, può essere modulato, ha una texture favolosa e rende il viso radioso: tutto sul bronzer da avere

Getty Quale terra abbronzante usa Bella Hadid: il prodotto da copiare

Un effetto pelle baciata dal sole, luminosa e che appare più bella: è quella che desideriamo sfoggiare tutti, ma non solo in estate o dopo una vacanza rilassante, soprattutto durante il resto del tempo, magari quando le ferie sono ormai lontane.

Un viso da star, magari splendido come quello di Bella Hadid. E cosa c’è di meglio per ottenerlo che usare i suoi stessi prodotti beauty? Ad esempio, pare che la super model applichi Murumuru Butter Bronzer, una terra abbronzante di Physicians Formula che regala un finish favoloso. La buona notizia è che la possiamo acquistare anche noi con un semplice clic su Amazon.

Tutto sulla terra abbronzante amata da Bella Hadid

Una pelle baciata dal sole tutto l’anno, per avere un incarnato radioso e splendido come quello di Bella Hadid non dobbiamo fare altro che carpine i segreti di bellezza. Del resto, la top model, come altre star globali, è stupenda e copiare i prodotti che utilizza è un’ottima idea.

Come Murumuru Butter Bronzer di Physicians Formula, una terra abbronzante che è un vero e proprio alleato di bellezza.

Le ragioni per cui vale la pena provarla sono davvero tante, come il fatto che la sua formula è nutriente: infatti il bronzer in polvere contiene un mix di burri brasiliani, come Murumuru, Cupuaçu e Tucuma. Nello specifico questi ingredienti vanno ad ammorbidire e a idratare l’incarnato, grazie al loro mix di acidi grassi e di pro-vitamine.

La texture, poi, è morbida e questo rende il prodotto altamente modulabile: l’effetto finale dipende da quanta ne usiamo e da dove la applichiamo. Quindi risulta il perfetto mix tra una terra in formato polvere e una in crema. Si stende dove si desidera e nella quantità che fa al caso nostro, evitando effetti macchia o poco naturali. Grazie a Murumuru Butter Bronzer si ottiene un viso effetto scolpito, proprio come lo sogniamo.

Pelle favolosa: il segreto da avere è questo bronzer

Se le caratteristiche già elencate dovessero non bastare, c’è un’altra motivazione che rende questo bronzer il prodotto furbo da acquistare per prolungare l’effetto estate sulla nostra pelle per tutto l’anno. Si tratta delle perle raffinate e dei pigmenti soft-focus che contiene e che regalano al viso un effetto levigante, ma anche un colorito uniforme, caldo e radioso.

Quindi la grana risulterà meno evidente, mentre allo sguardo sembreremo come appena tornate da una rilassante vacanza.

Nessun timore per l’applicazione, infatti la confezione include specchio e applicatore, piccoli ma importanti dettagli che consentono i ritocchi anche quando si è in giro. Come si mette? Da solo, per un leggero effetto abbronzato o sopra il fondotinta per make-up più elaborati.

Se si vuole ottenere un effetto abbronzato, basterà stenderlo anche su collo e décolleté, solo sugli zigomi per scolpire il volto.

Le recensioni sono entusiastiche e sottolineano alcune sue caratteristiche vincenti, come il fatto che dona all’incarnato un effetto naturale e che è facile da applicare e stendere grazie alla sua texture morbida. Un prodotto mai più senza, per essere favolose come una star e per tutto l’anno.

