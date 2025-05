Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Diletta Leotta

Una nuova boutique Tiffany & Co ha trovato spazio a Milano, più precisamente in Via Monte Napoleone, una delle strade dello shopping più famose al mondo, sede delle più prestigiose maison del lusso: ad inaugurarla come merita, quasi inutile specificarlo, è stata una serata super esclusiva che ha visto un grandissimo afflusso di celebrità e personalità del mondo dello spettacolo, proprio nel cuore della città. Tra queste a lasciare senza fiato è stata Diletta Leotta, elegante e sensuale nel suo lungo abito da sera all’insegna delle più audaci trasparenze.

Diletta Leotta incanta da Tiffany & Co: il look vedo-non vedo nel dettaglio

Direttamente ispirato al celebre flagship store di Fifth Avenue a New York, The Landmark, il nuovo punto vendita milanese del marchio presenta un concept di design completamente inedito all’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo raffinato e senza tempo di Tiffany & Co., tra eleganza contemporanea e tradizione artigianale.

Per celebrare l’evento gli ospiti hanno potuto gustare cocktail d’autore sulle note di un’emozionante performance live di Marco Mengoni, seguita dal DJ set della produttrice musicale Chloé Caillet.

Qualche nome di spicco tra i fortunati ospiti? Mikey Madison, Arón Piper, Emma Marrone, Tony Effe, Sangiovanni, Bresh, Alessandro Cattelan con Ludovica Sauer, Giuliano Calza, Pietro Terzini, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, Artie 5ive, Melissa Satta, Giulia Valentina, Lorenzza e Diletta Leotta. Benché fossero tutti splendidi, fasciati in creazioni ovviamente firmate Tiffany & Co. a portare in alto l’onore della maison, è stata proprio la conduttrice a catturare l’attenzione un po’ più degli altri.

D’altronde non si può negare in alcun modo: ad ogni sua pubblica apparizione, non notarla risulta letteralmente impossibile. Con il suo stile inconfondibile, la moglie di Loris Karius ha scelto per l’occasione una mise in perfetto equilibrio tra audacia e raffinatezza: si trattava di un lungo abito da sera nero, contraddistinto da un gioco di trasparenze e audaci cut-out.

Con spalline asimmetriche e scollo incrociato, la creazione lasciava scoperto un fianco per poi culminare in un vistoso strascico velato. A mettere ancor di più in risalto la figura della biondissima cronista sportiva era poi un generoso spacco sul davanti, che lasciava intravedere degli alti sandali neri con cinturino.

A completare il look, infine, erano una clutch a mano nera e, chiaramente, dei gioielli di Tiffany & Co., selezionati con estrema cura per omaggiare l’aura esclusiva dell’evento.

Diletta Leotta non sarà più la “regina” di Dazn? Spuntano le rivali

Dopo essere stata al centro dell’attenzione nel patinato mondo dell’alta moda, Diletta Leotta sta continuando ad esserlo anche in un altro ambito, a lei molto caro: quello del calcio. Da alcuni giorni, infatti, insistenti voci di corridoio sussurrano che la conduttrice e volto di Dazn rischi di dovere fare i conti con alcune inattese rivali recentemente in ascesa, e la prossima stagione potrebbe essere decisiva per lei con eventuali ribaltamenti gerarchici all’orizzonte. Cosa sta succedendo?

Con l’avvento dell’ultima giornata della Serie A 2024/25 e la conseguente assegnazione dello Scudetto si è chiusa anche l’annata di Diletta Leotta a bordocampo: la giornalista sportiva di origini siciliane, come sappiamo, è reduce da uno dei suoi periodi più complicati dal punto di vista professionale, segnato anche e soprattutto dal flop de La Talpa, tornata in tv dopo più di quindici anni ma costretta a chiudere i battenti in anticipo a causa di ascolti deludenti.

Archiviato questo capitolo, si dice che la professionista si troverà presto a fare i conti con alcuni nomi che potrebbero rischiare di far vacillare la sua posizione su Dazn: secondo il settimanale Chi, infatti, potrebbe essere messa da parte in favore di nuovi volti in piena ascesa tra i piani alti della piattaforma, Giusy Meloni ed Eleonora Incardona. “Diletta Leotta è la regina e non ha nulla da temere”, continuano a ripetere dalle parti del celebre servizio di streaming. Sarà vero?