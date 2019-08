Chi è Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina

editato in: da

Romina Carrisi Power o Romina Jr o ‘Uga’, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della coppia Al Bano e Romina.

Classe 1987, la piccola di casa Carrisi – Power ha preso la bellezza della madre e la determinazione del padre. Quando i due genitori, la coppia più bella d’Italia, divorziarono, Romina Jr aveva solo dodici anni e aveva già fatto i conti con il dolore per la scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, sparita nel 1993 a New Orleans. Romina Carrisi ha raccontato che il divorzio di Al Bano e Romina per lei, ancora piccola, non è stato un momento facile da superare, ma oggi le cose vanno meglio e il suo rapporto con i genitori, soprattutto con il padre Al Bano, dopo un momento burrascoso, è tornato ad essere molto buono.

Nata da una famiglia di artisti ha manifestato precocemente la voglia di esprimersi attraverso l’arte, in particolare la fotografia. La ragazza si dedica da anni a raccontare storie attraverso i suoi scatti, e ha già alle spalle diverse mostre tra l’Italia e gli Stati Uniti. Un’altra passione di Romina Carrisi Power è quella per la scrittura, in particolare quella in versi e negli anni scorsi ha pubblicato anche una raccolta di sue poesie. La curiosità e il gusto per la sperimentazione l’hanno portata poi a tentare di seguire la strada della madre e dei nonni: quella della recitazione.

Determinata a diventare un’attrice, per inseguire il suo sogno la ragazza ha lasciato l’Italia e si è trasferita per diversi anni a Los Angeles, dove ha vissuto con la madre. Lì ha studiato in un’importante scuola di recitazione e ha affrontato diversi provini, preparati con l’aiuto di mamma Romina Power che la aiutava con le battute. Come per ogni figlia d’arte però, il suo percorso non è semplice, tanto che la giovane ha dichiarato in un’intervista al settimanale Chi: “Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi prendevano, mentre venivo invitata continuamente ai talk show. Mi destabilizzava essere riconosciuta, ma non per quello che sapevo o volevo fare“.

Oggi Romina è tornata a vivere in Italia, ovviamente a Cellino San Marco. Racconta di trovarsi bene nella sua grande famiglia allargata e di avere un buonissimo rapporto con i fratelli più piccoli, figli di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine e Bido. In particolare passa volentieri il suo tempo con la sorellina con cui condivide anche la passione per la palestra.

La giovane Carrisi è anche sempre più spesso ospite di talk show e di salotti televisivi e non nasconde di voler continuare a percorrere la sua strada nel mondo dello spettacolo. Di certo, sentiremo ancora molto parlare di lei.