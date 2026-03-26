Ascolti tv del 25 marzo, Stefano De Martino raddoppia l’appuntamento

Stefano De Martino è dappertutto, prima su Rai 1 con "Affari Tuoi" e poi su Rai 2 con "Stasera tutto è possibile". Gerry Scotti tace: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino conduce "Stasera tutto è possibile"

Il mercoledì sera televisivo è dominato da Stefano De Martino che ritroviamo dappertutto. E di solito non delude mai i suoi fan. Così, anche il 25 marzo su Rai 1 lo abbiamo visto condurre nell’access prime time Affari Tuoi, in uno scontro diretto con Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Poi in prima serata De Martino si è spostato su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, trasmissione con la quale ha un grandissimo successo. Canale 5 ha risposto come di consueto con una nuova puntata della fiction con Giusy Buscemi, Vanina – Un vicequestore a Catania 2.

Su Rai 1 è andato in onda Morgane, Detective geniale 5 e su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato di Nessy Guerra, una mamma che rischia il carcere.

Su Rete 4 abbiamo ritrovato Realpolitik e su Italia 1 Le Iene Show. La7 ha trasmesso La giusta distanza con Roberto Saviano.

Prima serata, ascolti tv del 25 marzo: De Martino vince su tutti

Su Rai 1 Morgane – Detective Geniale 5 incolla al piccolo schermo 1.436.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.933.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.150.000 spettatori pari al 16%.

Su Italia1 Le Iene interessa 1.139.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.326.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 625.000 spettatori (4.9%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 813.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 268.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Anni Settanta – Terrore e Diritti raduna 166.000 spettatori con l’1.1%.

Access Prime Time, dati del 25 marzo: pareggio De Martino – Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.501.000 spettatori (22.2%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.933.000 spettatori (23.3%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.896.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.901.000 spettatori pari al 23.3% dalle 20:50 alle 21:54.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 598.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 950.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.309.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.477.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.161.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 942.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.331.000 spettatori (11%). Su Tv8 Foodish arriva a 520.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 493.000 spettatori con il 2.3%

Ascolti tv Preserale, dati del 25 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.329.000 spettatori pari al 24.8%, mentre L’Eredità coinvolge 4.867.000 spettatori pari al 28.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.717.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera convince 2.518.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (393.000 – 3.4%), F.B.I. conquista 389.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio e 422.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (407.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 372.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 529.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.387.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 940.000 spettatori (4.9%) e Vita da Artista sigla 914.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 952.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 1.057.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 337.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 336.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (301.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 791.000 spettatori con il 4.2%.