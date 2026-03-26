Top e flop della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, come sempre guidato da Stefano De Martino che tra una prova e l'altra non riesce a smettere di ridere

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IPA Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino e in onda mercoledì 25 marzo su Rai 2. Il programma non ha regole, né vincitori o vinti. La parola d’ordine è solo una: divertirsi, tra leggerezza e risate nelle varie prove. Dove si divertono gli ospiti, il conduttore ma soprattutto il pubblico.

Giovanni Esposito show. Voto 8

L’assenza di Biagio Izzo – impegnato in tournee – si fa sentire. Ma per fortuna a rimpiazzarlo c’è un fuoriclasse come Giovanni Esposito. Stesse origini e stessa energia: quella comicità napoletana che, insieme a Francesco Paolantoni, è diventata una delle colonne portanti di Stasera tutto è possibile. E infatti basta poco a Esposito per prendersi la scena. Nella stanza inclinata, nei panni dell’improbabile “Apecorinn” – versione surreale dell’Ape Regina – dà il meglio di sé, tra battute bollenti e improvvisazione pura. Stefano De Martino cede alle risate, quasi in lacrime, e lo stesso accade al pubblico, in studio e a casa. Gag dopo gag, Esposito si concede persino una prova da co-conduttore in stile Sanremo. E viene quasi da chiedersi se, tra una risata e l’altra, qualcuno non stia davvero prendendo appunti.

Il ritorno di Vincenzo De Lucia. Voto 8

Torna uno dei comici simbolo di STEP: Vincenzo De Lucia. Un ritorno in grande stile, nei panni di Maria De Filippi, una delle sue imitazioni più riuscite. Tacchi vertiginosi e camicia di raso, in pieno stile della Queen Mediaset, il comico napoletano entra subito in studio con sicurezza e tempismo. Il risultato è una performance che funziona, tra ironia affilata e battute irriverenti, capaci di strappare più di una risata. Quando affonda con frecciate a De Martino come “ti ho sempre dato la pappa”, dimostra ancora una volta di sapere dosare caricatura e ritmo. L’ennesima apparizione che conferma la solidità del personaggio e il suo impatto sul pubblico.

Stefano De Martino rischia Sanremo? Voto 7

E mentre Vincenzo De Lucia riporta in scena la sua Maria De Filippi, ecco che spunta anche il tema più chiacchierato da mesi: l’approdo a Sanremo 2027 di Stefano De Martino. La domanda arriva diretta, in pieno stile imitazione: “Quindi l’anno prossimo sarai il conduttore?”. L’ex ballerino, fedele alla sua cifra, smorza tutto con una battuta: “Ma guarda, se continua così non credo”. Poi aggiunge sarcastico: “Per i vertici Rai, io non me li porto questi”. Risate, leggerezza e quella capacità di non prendersi troppo sul serio che si conferma uno dei suoi punti di forza. Nonostante tutto De Martino resta con i piedi per terra, testa bassa e pedalare. Sempre.

Flora Canto sottotono. Voto 6

Non è la prima volta che Flora Canto è ospite a Stasera tutto è possibile. Eppure in questa puntata non lascia traccia di sé. Appare visibilmente sottotono, meno brillante del solito. Complice forse un parterre particolarmente ingombrante, la moglie di Enrico Brignano finisce per essere oscurata sia dalle presenze maschili sia dalle altre donne in studio. Su tutte Carmen Di Pietro, che con la sua spontaneità riesce a prendersi la scena con naturalezza. Un’occasione un po’ sprecata.

Stasera tutto è possibile piace e convince. Voto 8

Stasera tutto è possibile continua a macinare ascolti e consensi, segno che la macchina costruita da Stefano De Martino funziona. Il merito è soprattutto di una squadra ormai riconoscibile, quasi “di famiglia”, con rituali che il pubblico aspetta e riconosce. Un elemento che mancava sia nelle edizioni di Amadeus sia nelle prime dello stesso De Martino. Il risultato è un format che ricorda, per spirito e coralità, i tempi di Quelli che il calcio. Per qualcuno sarà solo una copia sbiadita di un villaggio turistico ma il suo successo è difficile da ignorare: in un panorama televisivo dominato da cronaca nera, tensioni e drammi, offre qualche ora di leggerezza pura. Proprio questo è il suo vero punto di forza. Promosso.