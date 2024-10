Flora Canto a La volta buona: “Stanca di essere solo la moglie di Enrico Brignano”

Fonte: IPA Flora Canto e il marito Enrico Brignano

È difficile scrollarsi di dosso certe etichette e pregiudizi. Lo sa bene Flora Canto che, nonostante il suo brio e la sua solarità, continua a fare i conti con certe malelingue per via della sua storia d’amore con Enrico Brignano. Una storia d’amore lunga, che dura da oltre un decennio, coronata dalla nascita di due splendidi figli e un romantico matrimonio. Ma spesso nel mondo dello spettacolo è difficile separare lavoro e vita privata e così Flora è costretta a pagare lo scotto di aver scelto come partner un collega più grande e più famoso.

Lo sfogo di Flora Canto a La volta buona

Nonostante il grande talento dimostrato in più occasioni, Flora Canto deve ancora farsi largo tra chi la etichetta semplicemente (e banalmente) come “la moglie di Enrico Brignano”. Un peso che sta diventando troppo ingombrante per la diretta interessata, che si è lasciata andare ad uno sfogo inaspettato a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1.

“Tutti mi hanno dato della raccomandata, non solo qualcuno! Ed è per questo che cerco di sdoganare questa cosa, perché è bello essere la moglie di Enrico Brignano tutti i giorni da tanti anni, ben 13…”, ha detto Flora per poi aggiungere visibilmente stizzita: “Allora io dico, ci sono anche tante altre ‘mogli di’: ma non è che proprio tutte sanno fare le cose che faccio io. Cantare, ballare, recitare… Lo possiamo dire?”.

E la Canto non ha tutti i torti: dopo la partecipazione a Uomini e Donne, che le ha regalato sicuramente la grande popolarità, Flora si è data da fare con corsi di recitazione e canto. Ha studiato tanto prima di farsi largo nel mondo dello spettacolo, dove negli ultimi anni ha dimostrato una certa versatilità. Ha recitato a teatro, condotto programmi e ha pure partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove ha mostrato le sue doti canore.

“Il miglior modo per rispondere a questa critica che è un po’ quotidiana è oggettivamente questo, devi fare i fatti!”, ha evidenziato Flora Canto. Giocando con la sua tipica ironia, l’attrice e conduttrice ha poi reso più chiaro il suo pensiero con un paragone che ha divertito Caterina Balivo e tutto il pubblico de La volta buona. “Poi quando mi dicono che sono così perchè sto con Enrico Brignano mi verrebbe da dire… Ma perché la moglie di Ronaldo sa palleggiare?!“, ha ribadito.

Perché Flora Canto ha lasciato I fatti vostri

Sempre a La volta buona Flora Canto ha inoltre svelato il motivo che l’ha spinta a lasciare la conduzione de I fatti vostri dopo una sola edizione. “Sono uno spirito libero, ma ho ringraziato tutti”, ha ammesso. La presentatrice ha preso questa scelta di sua spontanea volontà: ha preferito mollare un impegno quotidiano per dedicarsi ad altri progetti. Tempo fa si vociferava di un approdo sulle reti Mediaset ma per ora non c’è nulla di concreto all’orizzonte.

Quel che è certo è che il prossimo novembre Flora Canto sarà a teatro con lo spettacolo Me la canto e me la sogno. Prendendo spunto dalla sua quotidianità e dai trend social del momento, Flora racconta in chiave ironica, attraverso monologhi, gag, personaggi esilaranti e canzoni, uno spaccato quanto mai contemporaneo della nostra società in cui la donna mostra la sua simpatica irriverenza.