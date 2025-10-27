Che Tempo Che Fa, pagelle del 26 ottobre: Giorgia e i baci con Emanuel Lo (9), Brignano e Flora Canto coppia da ridere (7)

Dall’attualità, al cinema, alla politica, alla musica: a Che Tempo Che Fa non manca nulla. Tantissimi gli ospiti che anche domenica 26 ottobre hanno colorato la puntata del talk condotto da Fabio Fazio sul Nove. La più attesa? Sicuramente Giorgia, che, commovente e ironica come sempre ha portato sul palco del programma Golpe, brano estratto dal nuovo album. Ma a rallegrare la serata dei telespettatori ci hanno pensato anche Enrico Brignano e la moglie, Flora Canto. Valerio Mastrandrea e Paolo Virzì hanno portato l’attenzione sul mondo del cinema italiano. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha mandato un segnale politico contro il governo e la presenza in Rai.

Giorgia immensa, i baci con Emmanuel Lo. Voto 9

Grande cantante con una voce riconoscibile tra mille, Giorgia ha incantato il pubblico di Che Tempo Che Fa con Golpe, brano estratto da suo ultimo album in uscita. Un’occasione di pubblicizzare il suo lavoro, certamente, ma anche un momento per parlare del suo privato e per rivelare alcune inedite curiosità sulla sua carriera. Dopo l’esibizione infatti, Fabio Fazio ha commentato il videoclip della canzone, nel quale la cantante bacia molte volte ripetutamente il compagno, il ballerino Emanuel Lo. Giorgia con ironia ha raccontato di quanto sia stato complicato lavorare accanto a lui, ma: “Abbiamo recuperato tutti i baci che non siamo riusciti a darci – ha detto ironica – Emanuel quando lavora è sempre molto serio, si è stressato tantissimo. Una volta finite le registrazioni mi ha detto ‘Mai più'”.

Non è mancata una digressione sulla sua esperienza in corso nella nuova stagione di X Factor come conduttrice. La cantante ha mostrato un suo lato inedito e incline all’agitazione: “Prima di salire sul palco vado sempre in ansia, ho sempre paura di non sapere che fare, ma poi mi passa. Non nego, però, che il momento più difficile del programma è vedere i ragazzi soffrire”. Un’emotività travolgete quella di Giorgia, che di palchi ne ha calcati moltissimi. Voto 9

Enrico Brignano e Flora Canto, coppia da ridere. Voto 7

Spigliati e irriverenti: Enrico Brignano e Flora Canto compongono una coppia abituata ai palchi. Entrambi attori di teatro attualmente impegnati in due spettacoli (I sette re di Roma e Cantando sotto la pioggia) hanno presentato il loro show musicale Me la canto e me la suono. I due sono entrati nello studio di Che Tempo Che Fa con una valigia in mano e tanta, tanta complicità. Si sono presi in giro, rincorsi, ritrovati.

Come sempre avviene nello studio di Fabio Fazio, il discorso non ha preso in considerazione solo gli aspetti artistici della vita dei due comici, ma anche quelli privati, che condividono nel loro matrimonio. “Dico sempre ai miei figli: Amori, se sopravvivete a vostro padre, la vita sarà in discesa“, ha scherzato Flora Canto, raccontando alcuni aspetti veramente spassosi della loro vita con i figli. Insomma, i due si sono punzecchiati a vicenda sulle rispettive abitudini e difetti. L’unico rischio? Di cadere in una comicità di coppia già vista, molto simile a quella che ricalca quella di Sandra e Raimondo di Casa Vianello. Voto 7

Elly Schlein, frecciata alla Rai (e al governo). Senza voto

“Io non ho detto che loro [ndr, il governo Meloni] sono i mandanti dell’attentato a Ranucci, ma che dove governa la destra è a rischio la libertà di stampa. Se sono solidali con Ranucci perché non ritirano le querele? perché Meloni non fa mai una conferenza stampa?”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Che Tempo Che Fa. Non è mancata una frecciata alla Rai: “Ho davanti la testimonianza vivente che hanno privato il servizio pubblico di grandi professionisti“, riferendosi proprio al padrone di casa, Fabio Fazio. Ha poi affermato in merito alle ingerenze del governo nella Rai: “Da sempre il servizio pubblico dice sempre: bisogna tenere fuori i partiti dalla Rai e non è mai successo con nessun governo”. Nessun voto