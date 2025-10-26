Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Che Tempo Che Fa, anticipazioni 26 ottobre 2025: da Luc Besson al caso Rosolino

Nuova puntata di Che tempo che fa in onda domenica 26 ottobre, sul Nove. Come al solito, Fabio Fazio sarà circondato da numerosissimi ospiti, alcuni dei quali si siederanno alla sua scrivania e altri all’ormai ben nota tavola allungata. Ecco le anticipazioni su chi sarà in studio.

Giorgia a Che tempo che fa

Uno dei personaggi più attesi della puntata del 26 ottobre di Che tempo che fa è di certo Giorgia. La cantautrice sta vivendo un momento stellare, condito da brani di successo, riconoscimenti e poi il nuovo ruolo da conduttrice a X Factor.

Con Fabio Fazio parlerà di come stia vivendo tutto ciò e di cosa le riserverà il prossimo futuro. Sappiamo infatti che sarà impegnata con un nuovo tour nei palasport in giro per l’Italia. In studio, poi, si esibirà con il suo nuovo singolo, Golpe, estratto dell’album in uscita il prossimo 7 novembre, dal titolo: G.

Gli altri ospiti

Come detto, tanti gli ospiti da Fabio Fazio, come la segretaria del PD Elly Schlein. Spazio poi per il cinema, con il regista Luc Besson e l’attrice Matilda De Angelis a presentare il film Dracula – L’amore perduto, in uscita il 29 ottobre.

Restando in ambito cinematografico, saranno intervistati anche Paolo Virzì e Valerio Mastandrea, impegnati nella pellicola Cinque secondi. Stasera ci sarà però una vera e propria scorpacciata di grandi personaggi, considerando anche la presenza di Enrico Brignano.

IPA

L’attore è impegnato a teatro con nuove repliche del suo spettacolo I sette re di Roma. Non parlerà però soltanto di lavoro, anzi. Al suo fianco infatti ci sarà anche la moglie Flora Canto. Anche lei, però, ha dei progetti di cui discutere, dal tour con Cantando sotto la pioggia al nuovo show Me la Canto e me la sogno… ancora.

L’elenco degli ospiti si allunga, poi, con:

Flavio Caroli;

Roberto Burioni;

Massimo Giannini;

Annalisa Cuzzocrea;

Cecilio Sala.

Il tavolo di Fazio

Nella puntata del 26 ottobre non poteva di certo mancare il Tavolo. Spazio agli ospiti di sempre:

Nino Frassica;

Mara Maionchi;

Gigi Marzullo;

Francesco Paolantoni;

Ubaldo Pantani;

La Signora Coriandoli;

Giucas Casella.

Stasera poi anche Carlo Cracco, Alan Sorrenti, Gabriele Cirilli, Takahide Sano e Massimiliano Rosolino. Quest’ultimo di certo desterà maggiore attenzione rispetto al solito. A Ballando con le stelle infatti Filippo Magnini ha parlato di lui, scatenando polemiche.

Commosso, l’ex nuotatore ha spiegato come in silenzio stia combattendo una battaglia privata. Una rivelazione parziale che ha fatto innervosire Luxuria, che a Domenica In ha sottolineato come Rosolino ora si sentirà quasi obbligato a parlare di qualcosa di privato. Vedremo se sarà davvero così nello studio di Che tempo che fa.