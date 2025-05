Fonte: IPA Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, ha risposto piccata a Lunetta Savino

Lunetta Savino a Belve ha affrontato differenti argomenti. Messa alle strette da Francesca Fagnani, ha anche commentato i baci da set che ha ricevuto e dato. Una sua frase, però, ha indispettito Flora Canto. La moglie di Enrico Brignano, infatti, ha voluto rispondere al commento (giocoso) nei confronti del marito, creando di fatto un caso laddove non ce n’era uno.

Enrico Brignano pessimo baciatore

Francesca Fagnani ha ricordato a Lunetta Savino che nel corso della sua carriera non ci sono di certo state scene spinte sul set. “E meno male”, ha subito risposto lei a Belve. Non si trova a suo agio in certe situazioni e non le piace neanche dover dare baci a dei colleghi.

Si è però ritrovata a farlo e allora la giornalista l’ha incalzata: “Mi dica il migliore e il peggiore, tanto si scherza e nessuno si offende”. Finta ingenuità di chi sa di star ottenendo un perfetto video da social, ecco la risposta dell’attrice:

“I baci sui set non mi piacciono per niente. (…) Col tempo ho migliorato la mia tecnica, che vuol dire tenere la mascella morbida. (…) Un buon baciatore è stato Emilio Solfrizzi. Il peggiore forse è stato Enrico Brignano, perché è comico e i comici non sono bravi in certe scene”.

La risposta di Flora Canto

In casa siamo pronte a dire di tutto ai nostri mariti, ha spiegato Flora Canto a La Volta Buona, ma guai a sentire critiche da parte di altre donne. Caterina Balivo l’ha invitata in studio proprio per ottenere un commento piccato ed è stata accontentata.

La Fagnani, non contenta, ha anche chiesto se forse la differenza d’esperienza sul set fosse dipesa dal fatto d’essere più attratta da Solfrizzi che da Brignano. Risposta onesta, per quanto imbarazzata: “Sì”.

Come se ne avesse avuto bisogno, la molla di Flora Canto ha ottenuto un altro giro ed è poi scattata. Ha subito definito quella della Savino un’uscita un po’ infelice, per quanto figlia della domanda.

In realtà è qualcosa che sapeva già. Brignano le aveva raccontato l’episodio, che non era stato facile per nessuno dei due, evidentemente: “Questo bacio fu faticoso. Lunetta ha dichiarato che non sopporta i baci, il che vuol dire che c’era respingenza da una parte. Enrico però, galante, non ha mai raccontato questa scena nel dettaglio”.

Un po’ di frecciatine, dall’aver voluto rendere suo marito l’unico responsabile al fatto d’averne parlato laddove Brignano aveva preferito il silenzio. Pur avendone di cose da dire. Per quanto col sorriso sulle labbra, Flora Canto è apparsa alquanto infastidita e così ha continuato:

“Non era facile avere questo slancio passionale ed erotico. Lunetta aveva 10 anni in più di lui. Il ruolo poi non aiutava, considerando la ‘parannanza’ (grembiule), le ‘ciocie’ (pantofole) e il mollettone. Lui poi ha attinto alle sue doti attoriali quando un attrezzista lo ha avvertito dell’arrivo della pizza calda. ‘Daje Lunetta’”.