Flora Canto lascia I Fatti Vostri per Mediaset: l’indiscrezione

Flora Canto pronta a lasciare I Fatti Vostri. Dopo una sola stagione alla corte di Michele Guardì e i vari programmi che l’hanno vista protagonista in Rai, la conduttrice e attrice starebbe per traslocare altrove. Più precisamente a Mediaset, che ormai da un anno sta puntando su volti nuovi e diversi rispetto al passato. Una vera e propria rivoluzione quella messa in atto da Pier Silvio Berlusconi, per cercare di allontanare il trash dalle sue reti e puntare a una televisione più garbata e meno urlata.

Flora Canto verso Mediaset: l’ultima mossa di Pier Silvio Berlusconi

Stando a un’indiscrezione riportata da TvBlog, Flora Canto starebbe per lasciare I Fatti Vostri dopo una sola stagione. “Non si tratterebbe di una bocciatura, ma della volontà da parte dell’artista romana classe 1983 di lavorare in un contesto che consenta una sua maggiore valorizzazione“, precisa il portale. Secondo le voci che circolano, alla moglie di Enrico Brignano “sarebbe giunta una proposta dal fronte Mediaset”.

Non è chiaro in quale programma potremo vedere Flora Canto: il suo futuro sarà svelato alla prossima presentazione dei palinsesti Mediaset. Pare certo, però, che “la conduttrice quest’anno non affiancherà su Rai2 i confermati Tiberio Timperi e Anna Falchi alla guida de I Fatti Vostri“. Per la Canto sarebbe un ritorno a casa, visto che il suo debutto televisivo è avvenuto proprio a Canale 5, a Uomini e Donne, dove era una delle troniste di Maria De Filippi.

Poi, con studio, impegno e determinazione, Flora Canto è riuscita a scrollarsi di dosso l’etichetta di tronista. “Ci sono ragazze che nascono e finiscono lì e altre che riescono a emanciparsi. Io sono riuscita a sfruttare quell’opportunità. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi”, ha detto una volta.

Si è data da fare come conduttrice, attrice e imitatrice e ha lavorato parecchio a teatro. Negli ultimi anni è stato molto presente in Rai: è stata, ad esempio, concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti, ma anche padrona di casa su Rai2 di Un’ora sola vi vorrei e Fatto da mamma.

Flora Canto e il grande sostegno del marito Enrico Brignano

Ora Flora Canto sembra pronta a tornare a Mediaset – dove qualche tempo fa aveva condotto Ricette all’Italiana ed era stata una comica di Colorado solo per citare alcune esperienze – per un nuovo progetto top secret che a quanto pare potrebbe valorizzare maggiormente il suo percorso artistico, iniziato quando aveva poco più che venti anni.

Sempre ovviamente con l’appoggio del marito Enrico Brignano perché, come sottolineato dalla stessa Flora in una recente intervista, l’artista romano “non ha mai ostacolato la mia carriera. Lui è la star. Riconosco il suo straordinario talento e non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi. Mi aiuta con l’organizzazione familiare e con i bambini, prendiamo sempre insieme le scelte lavorative”.

Insieme dal 2014 (galeotto è stato uno spettacolo teatrale) ma sposati dal 2022, Flora Canto ed Enrico Brignano hanno due figli: Martina, arrivata nel 2017, e Niccolò, nato nel 2021. Una delle coppie più unite del mondo dello showbiz.