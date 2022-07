Enrico Brignano e Flora Canto sposi: tutti i dettagli delle nozze con vista sul mare

Fonte: IPA Flora Canto ed Enrico Brignano

Finalmente Enrico Brignano e Flora Canto hanno coronato il loro sogno d’amore: dopo tanti anni di relazione, un sodalizio professionale di successo e due splendidi bambini, ora sono convolati a nozze. E per la loro festa hanno scelto tutto con grande cura, organizzando sin nei dettagli quella che è una cerimonia da favola.

Enrico Brignano e Flora Canto, le nozze

Lo scorso settembre, Enrico Brignano aveva organizzato una romanticissima proposta di matrimonio per la sua Flora Canto. Sono passati diversi mesi, fatti di preparativi intensi e frenetici: ora il grande giorno è arrivato, e i due innamorati hanno voluto lasciare un alone di mistero sul loro matrimonio. Dopo aver trascorso la loro ultima serata da fidanzati, hanno semplicemente rinunciato ai social per godersi appieno un momento fantastico. Le nozze si sono tenute sabato 30 luglio 2022, davanti ad un tramonto mozzafiato. E qualche dettaglio è trapelato proprio da Instagram.

La location del matrimonio

Enrico e Flora non avevano voluto rivelare il luogo in cui si sarebbero sposati, ma poche ore prima del lieto evento hanno lasciato qualche indizio. Lei ha condiviso una bellissima foto in cui si intravede un panorama incredibile dalla finestra, con un mare azzurro e un cielo limpido. Ben presto la location ha trovato un nome: gli sposi hanno scelto l’hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale, poco distante da Roma. Una dimora di lusso a due passi dalla spiaggia, da cui si sente il rumore delle onde spumeggianti e il profumo di salsedine.

I vestiti degli sposi

Proprio come la location meravigliosa, anche nella scelta degli abiti Enrico Brignano e Flora Canto hanno fatto le cose in grande. Lui ha indossato un classico completo scuro con camicia bianca e cravatta grigia, per un’eleganza che non passa mai di moda. Mentre lei ha optato per un abito bianco da sposa firmato Pronovias, un modello da vera principessa con scollo a cuore, lungo strascico e velo incastonato tra i capelli raccolti in uno chignon. Tra le mani, un delizioso bouquet di rose candide, bianche come il tema che ha caratterizzato tutto il matrimonio.

I testimoni di nozze e gli invitati

Flora Canto ha scelto quattro testimoni di nozze: l’attrice Tosca D’Aquino, la sua compagna di scuola Erica e le sue due amiche di una vita, Benedetta e Isabella. Mentre Enrico ha affidato questo delicato ruolo a suo fratello Rino e a due amici. E per quanto riguarda gli invitati? In passato, la neo sposa aveva rivelato che gli ospiti sarebbero stati 150: tra di essi, molti volti famosi come Matilde Brandi. E naturalmente, non potevano mancare gli amici più cari e i parenti della coppia. In prima fila, anche i loro due splendidi bambini, Martina e Niccolò.

Tutti i dettagli sul matrimonio di Enrico e Flora

Molti altri dettagli li aveva svelati Flora Canto nelle lunghe settimane che hanno preceduto le nozze. Ad esempio, aveva affermato che quattro violiniste l’avrebbero accompagnata nel suo cammino verso Enrico Brignano. Lì, sotto un delizioso arco ricoperto di fiori, i due innamorati si sono scambiati le fedi nuziali dopo aver pronunciato il fatidico sì. Quindi, il banchetto: gli invitati sono stati accolti in una location all’aperto, sotto un portico che si affaccia sul mare. Il menù è stato curato dallo chef Antonio Magliulo, e pare che la sposa abbia scelto una buonissima torta a più piani per festeggiare con amici e parenti.