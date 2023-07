Enrico Brignano nella bufera dopo un commento: interviene la moglie Flora Canto

Fonte: IPA Enrico Brignano insultato per un commento, Flora Canto fa chiarezza

Enrico Brignano è finito al centro di una bufera social a causa di un commento, pubblicato tramite il suo account. Una sola parola è bastata per scatenare una pioggia di critiche da parte di un’intera comunità che si è sentita profondamente colpita e offesa, senza un’apparente ragione. Un gesto incomprensibile visto l’abituale uso dell’attore dei social, generalmente circoscritto all’ambito lavorativo. Incomprensibile anche alla luce della sua riservatezza e di quella genuina simpatia mista a sagacia che lo ha reso tra i più amati dal pubblico.

Enrico Brignano travolto dalle critiche su Instagram

Il commento in questione è apparso poche ore fa sotto al video di un altro artista, il cantante neomelodico Mario Forte, che ha condiviso come sempre uno dei tanti momenti dedicati al suo lavoro. Nello specifico Forte ha animato un gender reveal – festa che molti genitori organizzano per svelare il sesso del bebè – e sembra proprio che quell’unica parola usata da Brignano si riferisse all’evento in sé. “Pattume”, ha commentato in modo del tutto inatteso. E da quel momento tutto è andato a rotoli.

L’attore romano è stato letteralmente travolto dalle critiche e anche dalle pesanti offese di chi a sua volta, da napoletano o collega di Mario Forte, si è sentito profondamente insultato. Come spesso accade sui social, un commento tira l’altro e alla fine si entra in un circolo vizioso in cui il “carnefice” diventa a sua volta la “vittima” dei destinatari del suo attacco.

Mario Forte risponde al commento di Brignano

A distanza di qualche ora, il cantante neomelodico Mario Forte ha deciso di rompere il silenzio. Non era intervenuto personalmente, ma ha ritenuto necessario intervenire in prima persona non solo per placare gli animi di chi continua a bersagliare l’attore, ma anche per rivolgere qualche parola direttamente a Brignano.

“Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale – ha esordito nella lettera condivisa su Instagram -. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio insorgono tutti i suoi fratelli”.

Poi ha aggiunto una riflessione molto più intima, in cui fa riferimento a un periodo difficile che ha vissuto, segnato dalla malattia e dalla paura di non farcela: “Sai a volte è dura rispondere, ci vuole forza – prosegue la lettera -. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia. Ho stretto la mano alla morte, ma non è riuscita a tirarmi con se. Il pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo. Allora capirai se non ho la forza di rispondere, ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto. A presto”.

Flora Canto interviene per difendere il marito

Enrico Brignano non ha risposto alla lettera di Mario Forte, né alla valanga di critiche e insulti che ha ricevuto – e continua a ricevere – sotto a ogni suo post. In compenso ci ha pensato la moglie Flora Canto, con la quale è convolato a nozze un anno fa, che ha cercato di difenderlo con poche parole che lascerebbero intendere soltanto una cosa: si sarebbe trattato di uno spiacevole equivoco.

“Cari amici napoletani… Tranquilli! Sarà Enrico a parlare con il cantante e a spiegare l’accaduto! È tutto ok! Noi amiamo follemente Napoli e la musica napoletana“, ha scritto in una storia su Instagram. Qualcuno ha hackerato il profilo social di Brignano?