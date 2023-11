Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Flora Canto e Enrico Brignano

Flora Canto è protagonista della mattina di Rai Due con la trasmissione I Fatti Vostri, dove intrattiene il pubblico con giochi e momenti più seri, regalando emozioni di diverse sfaccettature. L’attrice, però, è conosciuta al grande pubblico anche per la sua relazione con Enrico Brignano, sposato il 30 luglio del 2022.

Ospite nella trasmissione televisiva La Volta Buona di Caterina Balivo, nella puntata del 16 novembre, Flora Canto ha parlato del suo amore per il famoso comico italiano, svelando le sue tecniche di corteggiamento.

Il corteggiamento di Enrico Brignano a Flora Canto

Flora Canto si è raccontata nel salotto di Caterina Balivo, svelando dei lati inediti della sua relazione con Enrico Brignano. Dopo aver raccontato, in passato, le emozioni più intime del marito e la depressione di comici, durante questa nuova ospitata televisiva, la conduttrice televisiva ha parlato a lungo della sua famiglia: “Ovviamente quanto ero piccola tutto bello, la spensieratezza… Però, adesso, sono i migliori anni perché sono molto consapevole di me stessa, di quello che ho, di quello che ho raggiunto e devo dirti che ogni giorno ringrazio Dio per tutto quello che ho, i miei figlio, mio marito, il mio lavoro”.

Flora Canto è, quindi, una donna felice e pienamente realizzata. La conduttrice televisiva ha risposto in modo ironico alla domanda di Caterina Balivo: “Chi ti porta su?”, replicando: “Bradley Cooper… Mi porta su, ovviamente, in questo caso mio marito, perché non potrei dir diversamente… Anche perché comunque mi ha saputa prendere, mi ha saputa corteggiare a modo suo”.

In seguito, l’attrice ha svelato i metodi di corteggiamento di Enrico Brignano: “Io so che a te arrivavano molti fiori a me arrivavano piante di peperoni, castagne, fichi, mandarini, a modo suo, nella sua semplicità poi mi ha fatta innamorare e tutt’ora, ieri, io sono tornata a casa e ho trovato un chilo di castagne, perché sa i miei gusti”.

Flora Canto ed Enrico Brignano: dal primo incontro al matrimonio

Flora Canto ha raccontato a Caterina Balivo il primo incontro con Enrico Brignano: “Facendo un provino, io potevo rimanere a casa quel giorno, pensa… Un produttore dell’epoca mi disse che Enrico stava cercando meglio, in scena ovviamente”.

In seguito la conduttrice televisiva ha svelato l’emozione provata quando ha ricevuto la proposta di matrimonio all’Arena di Verona: “Ho dovuto fare due figli per farmi sposare.. Dice ‘Flora Canto mi vuoi sposare’… Gli dissi ‘Si’ davanti a 5000 persone testimoni… Nella città degli innamorati”.

Infine, Flora Canto ha raccontato i motivi di litigio con suo marito, svelando che ogni conflitto si rivolge facilmente grazie al grande amore che li lega: “Litighiamo e anche tanto perché abbiamo due caratteri molto forti… Mette a posto tutto, sistema tutto… Però a volte troppo… A volte litighiamo perché lui lavora molto… Il tempo passa e delle cose non te le ridarà più nessuno… Sta imparando a bilanciare teatro e figli… Però c’è un grande amore”. In chiusura d’intervista, Caterina Balivo ha fatto una gaffe, svelando il prossimo impegno televisivo della moglie di Enrico Brignano, ancora segreto: “Mi fai lo show con Enrico Ruggieri”.