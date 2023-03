“Oggi è un altro giorno”, Flora Canto e la depressione: svela il vero Enrico Brignano

Fonte: IPA Flora Canto ed Enrico Brignano

La nota attrice Flora Canto è stata ospite di Oggi è un altro giorno, rilasciando un’intervista decisamente interessante a Serena Bortone, svelando il “dietro le quinte” del suo matrimonio con Enrico Brignano.

Insieme da circa 10 anni, i due si sono sposati nel 2022, coronando il loro sogno d’amore. Una coppia splendida, che nel 2017 ha visto la nascita della primogenita Martina e nel 2021 del piccolo Niccolò.

Flora Canto ed Enrico Brignano: gelosia e litigi

Flora Canto non ha avuto dubbi nel descrivere il giorno del suo matrimonio con Enrico Brignano come il più bello della sua vita. Emozioni che hanno superato quelle delle nascite dei suoi figli, unicamente perché le nozze sono caratterizzate unicamente da gioia, senza dolore.

Il più emozionato della coppia era però il famoso comico, che sua moglie ha descritto con un termine tipicamente romano, “fregnone”. Ha infatti pianto molto, senza riuscire a trattenere le lacrime nel vedere il piccolo Niccolò vestito da paggetto: “Ha pianto per la mamma, ha pianto per Martina (primogenita della coppia), la damigella. Gli ho chiesto di ridere, altrimenti era tutto un pianto (ride, ndr)”.

Dopo aver visto parte di uno spettacolo girato insieme, Flora Canto ha iniziato a parlare un po’ della vita di coppia con Enrico Brignano. Per lei non esiste la gelosia retroattiva, ovvero in riferimento agli ex della coppia. Sottolinea, però, come la gelosa della coppia sia lei e per un motivo preciso.

“Esiste la gelosia attuale, dove sei, quando torni, con chi sei (dice tra il serio e il faceto, ndr). Sai che i grandi attori comici del passato sono stati grandissimi amatori. Hanno quel carisma e quel fare”.

Nulla ha però la meglio sul loro grande amore, che è fatto anche di litigi, avendo due caratteri molto forti. Ciò che si vede in scena, quindi, non è così dissimile dal vivere quotidiano in casa loro.

“A teatro è faticoso, perché esistono dei ruoli e lì comanda lui, che è il capo comico. Sto zitta e faccio quello che chiede, ma poi torniamo a casa (ride, ndr). Perdo sempre sulla dieta, ma poi sul resto siamo molto complici”.

Flora Canto svela il vero Brignano: la depressione dei comici

Quando si parla di attori comici, è sempre difficile distinguere l’uomo dalla maschera. Si parla spesso di come i più grandi mattatori, tra televisione, cinema e teatro, custodissero un animo complesso e ferito.

Serena Bortone ha provato a indagare nel privato di Enrico Brignano, con sua moglie Flora Canto che ha spiegato un po’ com’è tra le mura di casa. Si è ormai abituata al fatto che nel quotidiano si dimentichi di chiamarla, per chiedere di lei o fornire qualche informazione base su di sé.

A ciò si accompagnano, però, dei grandi gesti eclatanti, come la proposta di matrimonio dinanzi a 5mila persone o gli auguri di compleanno dal palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.

È poi scesa nel dettaglio delle differenze caratteriali: “Io sono quella più ottimista della coppia. Lui, come tutti i maschi, capita si svegli con il piede sbagliato. Non ha però la depressione dei comici, per fortuna, ha però il suo caratterino”.