Amadeus a “Viva Rai2!”: il primo (finto) annuncio su Sanremo 2024 da Fiorello

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

“Non è mai successo prima”. La febbre di Sanremo non si è minimamente fermata. Complice una kermesse più unica che rara, con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, in qualche modo ci sentiamo un po’ “orfani” del Festival, che ci ha tenuto compagnia per una settimana, cinque serate, ma anche mesi di fremente attesa. Forse è per questo che Amadeus ha deciso di fare un “annuncio” a Viva Rai2! da Fiorello. Più una burla, certo, ma vincente sotto ogni punto di vista.

Amadeus a Viva Rai2!: le anticipazioni su Sanremo 2024

Creare attesa non è sufficiente: manca un anno preciso a Sanremo 2024, e l’annuncio di Amadeus a Viva Rai2! è certamente una “burla”. Tuttavia, è evidente l’obiettivo del conduttore: nonostante la Finale dell’11 febbraio (qui puoi vedere i look più belli), c’è ancora quella sorta di “scia”, di interesse, forse lasciata anche dalla crisi dei Ferragnez. Nella giornata del 21 febbraio, infatti, Fiorello ha annunciato la presenza di Amadeus a Viva Rai 2!, con un annuncio importante da fare su Sanremo 2024.

“Abbiamo iniziato insieme la prima edizione e non potrò mancare alla fine del quinto Festival”, ha detto Fiorello, ricordando la prima kermesse in cui è stato co-conduttore. Le anticipazioni di Amadeus sul Festival hanno ovviamente creato hype, ovvero attesa. “Farò una cosa mai fatta prima, e cioè degli spoiler già ora, quella di spoilerare alcune cose importanti che riguardano il prossimo festival di Sanremo”.

Le parole di Amadeus da Fiorello a Viva Rai2!

Qualcuno ha ipotizzato il numero dei cantanti in gara, qualche ospite o addirittura il primo nome di una co-conduttrice. Impossibile, a dir poco: Amadeus è certamente già concentrato sulla nuova edizione, ma è ancora presto per annunciare davvero qualcosa di ufficiale. Ma cosa ha detto Amadeus da Fiorello a Viva Rai2!?

“Il Festival di Sanremo si farà! E vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno cinque serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che alla serata finale darò il nome della canzone vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Solo per te, Ciuri (Fiorello, n.d.r.), non l’ho detto a nessuno”. Un momento di fremente attesa, che alla fine è sfumato in una risata per la gag di Amadeus e Fiorello, coppia davvero incredibile dello spettacolo italiano.

La videochiamata ad Amadeus a Viva Rai2!

Naturalmente la gag è durata ancora qualche minuto. Nel corso della puntata del 22 febbraio 2023 di Viva Rai 2!, Fiorello ha videochiamato Amadeus, che si trovava ancora a letto, in uno stato semi-addormentato. Di fatto, non c’è stato uno spoiler su Sanremo 2024, ma i due conduttori hanno voluto scherzare un po’, con l’obiettivo di divertire gli spettatori.

Qualcuno è rimasto sicuramente scontento della scelta, ma su Twitter il trend su Viva Rai2! è stato altissimo: “Ci siamo cascati tutti”, ha scritto un utente. Siamo certe, però, che Amadeus saprà quando farsi sentire davvero: intanto è giusto che possa rilassarsi, dopo un Sanremo con tante polemiche, che tuttavia sono servite allo scopo. Share altissimo, anche nella fascia giovanile, la più difficile, che negli ultimi anni si era allontanata da quella che è di fatto la kermesse più importante di tutte per l’Italia.