Ascolti tv del 18 giugno. Euro 2024 imbattibili ma J.Lo lascia senza fiato

Rai 1 non si schioda dal podio degli ascolti con Portogallo vs Cechia. Ma Jennifer Lopez incanta tutti su Canale 5

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez

Gli Euro 2024 sono imbattibili in fatto di ascolti tv anche quando non gioca l’Italia. D’altro canto, è uno degli eventi sportivi più importanti. Il 18 giugno su Rai 1 in prima serata è andata in onda la partita Portogallo vs Cechia, ma il resto della programmazione non ha offerto grandi novità.

Quindi oltre agli Euro 2024, Rai 3 ha proposto la commedia Ex – Amici come prima, per la regia di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Vincenzo Salemme e Ricky Memphis. Nel cast anche Alessandro Gassmann, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Gabriella Pession. Quattro episodi, in Italia e dintorni, in cui il rapporto fra coniugi e fidanzati subisce delle interferenze.

Su Canale 5 invece la protagonista è stata Jennifer Lopez con il film Ricomincio da me. Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio…Per Maya è una sconfitta, almeno fino a quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico.

Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre CartaBianca, condotto da Bianca Berlinguer.

Prima serata, ascolti tv del 18 giugno: vince la partita ma J.Lo fa l’11% di share

Su Rai 1 Euro 2024 Portogallo-Repubblica Ceca ha conquistato 5.615.000 spettatori pari al 31.1% di share. Su Canale5 Ricomincio da Me è piaciuto a 1.835.000 spettatori pari all’11%. Su Rai2 Dawn – Segreti Sepolti ottiene 737 .000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside interessa 1.224.000 spettatori pari al 9.8%.

Su Rai3 Ex Amici come prima attira 899.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 È Sempre CartaBianca totalizza un a.m. di 807.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Inchieste da Fermo ha registrato 416.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 4 Matrimoni segna .000 spettatori con il % (episodio in replica in seconda serata a .000 e il %). Sul Nove Tiziano Ferro – Lo Stadio è piaciuto a 167.000 spettatori con l’1.2%.

Access Prime Time, dati del 18 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.217.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 TG2 Post segna 589.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.137.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.524.000 spettatori (8.4%).

Su Rete4 Prima di Domani raccoglie 642.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.425.000 spettatori (8%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 329.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più in prima visione ha raccolto 503.000 spettatori (2.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 18 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di1.874.000 spettatori pari al 19.1% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.149.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.264.000 spettatori (13.6%) mentre Caduta Libera convince 1.995.000 spettatori (16.5%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles coinvolge 351.000 spettatori (3%). SWAT raccoglie 496.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 272.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine piace a 360.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.101.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 929.000 spettatori pari al 5.9% e Viaggio in Italia raccoglie 1.163.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 523.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 139.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 233.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 574.000 spettatori (4.2%).