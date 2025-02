Ascolti tv del 14 febbraio, quarta serata di Sanremo 2025

Fonte: Ansa Lucio Corsi e Topo Gigio a Sanremo 2025

Per chi ha trascorso la serata di San Valentino a casa, in tv c’era un unico programma da vedere, il Festival di Sanremo su Rai 1.

Dopo il calo di ascolti della terza serata un po’ fiacca, Sanremo 2025 ha cercato di guadagnare share con i duetti. Non solo, Carlo Conti, affiancato da Mahmood e Geppi Cucciari, ha invitato come ospite d’eccezione, Roberto Benigni, giusto per andare sul sicuro e mantenere alti gli ascolti e le aspettative del pubblico, visto le critiche che iniziano a serpeggiare sul suo Festival.

Il resto del palinsesto ha visto su Canale 5 la commedia Tutti a bordo con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Giulia Micheli. Su Italia 1 è andato in onda il film Homefront.

Su Rete Quattro è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado che si è concentrato sul caso di Pierina Paganelli. Louis Dassilva è tornato nella casa di via del Ciclamino per un test giudiziario, che dovrebbe svelare i misteri della Cam3: gli inquirenti vogliono capire chi sia la persona ripresa il giorno del delitto. Mentre La7 ha proposto il film per San Valentino, Letters to Juliet.

Prima serata, ascolti tv del 14 febbraio

Su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, in onda dalle 21,15 alle 1,29, ha interessato 13.187.000 spettatori pari al 70.4% di share, preceduta da Sanremo Start visto da 13.223.000 spettatori pari al 55.7%. Nel dettaglio, la prima parte (21,15/23,29) è stata seguita da 16.224.000 spettatori pari al 68.9% e la seconda parte (23,34/1,29) da 9.560.000 spettatori pari al 73.7%. Su Canale5 Tutti a bordo ha conquistato 828.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Rai2 Detective a passo di danza intrattiene 310.000 spettatori pari all’1.3%. Su Italia1 Homefront incolla davanti al video 744.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Il traditore segna 454.000 spettatori e il 2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 784.000 spettatori (3.9%). Su La7 Roma di Piombo – Diario di una Lotta raggiunge 153.000 spettatori e lo 0.8%. Su Tv8 Kill Bill – Vol. 1 ottiene 167.000 spettatori con lo 0.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 298.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, dati del 14 febbraio

Su Rai1 Primafestival interessa 9.740.000 spettatori (44.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 1.936.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 268.000 spettatori con l’1.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.000.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 875.000 spettatori (3.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.163.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 838.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 676.000 spettatori e il 2.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.041.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 4 Hotel totalizza 257.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 382.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.785.000 spettatori pari al 26.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.900.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.290.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.151.000 spettatori (19.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (471.000 – 3.6%), Blue Bloods totalizza 506.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 642.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 493.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 548.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.398.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 997.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n. 0 sigla 825.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 886.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 319.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 252.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 429.000 spettatori con il 2.3%.