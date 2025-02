Ascolti tv del 13 febbraio, in calo la terza serata di Sanremo 2025

Su Rai 1 è andata in onda la terza serata di Sanremo 2025 e si è scontrata col Grande Fratello su Canale 5. Facile indovinare chi ha vinto negli ascolti

Fonte: IPA Katia Follesa, Carlo Conti e Simon Le Bon a Sanremo 2025

Alfonso Signorini non ha paura del Festival e così giovedì 13 febbraio su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello che inevitabilmente si è scontrato con la terza serata di Sanremo 2025, su Rai 1. Il podio degli ascolti tv resta comunque scontato.

La terza serata del Festival di Sanremo, condotta su Rai 1 da Carlo Conti, assieme a Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, ha fatto slittare l’ultima puntata di Un passo dal cielo 8. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti i Big in gara che ancora non avevano cantato per la seconda volta la propria canzone. Mentre i Duran Duran sono stati i super ospiti con Victoria De Angelis.

Intanto al Grande Fratello su Canale 5 si è svolto un gioco sull’affinità delle 4 coppie nate nella Casa, ma intanto la tensione è altissima. Su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio dove si è parlato di sicurezza e dell’emergenza abitativa nel nostro Paese. Su Italia 1 è proseguita la saga di Harry Potter.

Su Rai 3 è stato trasmesso il film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. Mentre Rai 2 ha proposto una puntata della serie, Squadra Speciale Cobra 11.

Prima serata, ascolti tv del 13 febbraio: Sanremo 2025 sempre primo, ma cala

Su Rai 1 la terza serata di Sanremo 2025 incolla al piccolo schermo 12.649.000 spettatori pari al 52.06% di share, con Sanremo Start, e 10.404.000 spettatori pari al 59.7%. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21:24 alle 23:30 – ha avuto un seguito di 13.360.000 spettatori (59.82%), la seconda – dalle 23:35 all’1:11 – di 6.484.000 spettatori (59.21%). La media delle due parti in total audience è pari a 10.700.000 spettatori con il 59.8%.

Mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 1.230.000 spettatori con uno share del 7.65% (Night: 493.000 – 11.3%, Live: 298.000 – 7.41%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 362.000 spettatori pari all’1.47%, nel primo episodio, 370.000 spettatori pari all’1.69%, nel secondo episodio, 274.000 spettatori pari all’1.64%, nel terzo episodio, e 176.000 spettatori pari all’1.91%, nel quarto episodio.

Su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice è seguito da 741.000 spettatori (3.51%). Su Rai3 La caduta: Gli ultimi giorni di Hitler segna 519.000 spettatori e il 2.42%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 583.000 spettatori (3.25%). Su La7 PiazzaPulita Mister X raggiunge 612.000 spettatori e il 2.61%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Alkmaar Zaanstreek – Galatasaray A.S. ottiene 373.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove per Nove Comedy Club lo spettacolo di Scintilla raduna 199.000 spettatori (0.9%).

Access Prime Time, dati del 13 febbraio

Su Rai1 il PrimaFestival è seguito da 8.965.000 spettatori (40.91%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.000.000 spettatori pari all’8.17%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 294.000 spettatori con l’1.18%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.230.000 spettatori con il 5.16%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 908.000 spettatori (4.01%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.231.000 spettatori (4.98%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 904.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 683.000 spettatori e il 2.74% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.321.000 spettatori e il 5.46%. Su Tv8 Uefa Europa League Live ha interessato 251.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 424.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.717.000 spettatori pari al 26.37%, mentre L’Eredità ha coinvolto 5.068.000 spettatori pari al 29.30%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.229.000 spettatori (17.04%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.194.000 spettatori (19.55%)​.

Su Rai2 dopo TGSport Sera (537.000 – 4.16%), Blue Bloods totalizza 490.000 spettatori con il 3.11% nel primo episodio e 692.000 spettatori con il 3.57% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 336.000 spettatori (2.24%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 557.000 spettatori (2.96). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.233.000 spettatori (12.40%). A seguire Blob segna 1.027.000 spettatori (5.29%) e Via dei Matti n.0 sigla 794.000 spettatori (3.77%). Su Rete4 La Promessa appassiona 970.000 spettatori (5.01%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 363.000 spettatori pari al 2.36%.