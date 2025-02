Un passo dal cielo 8, salta la puntata finale. Quando va in onda

"Un passo dal cielo 8" cede il posto a Sanremo 2025 e stasera 13 febbraio non va in onda. Per vedere la puntata finale bisogna aspettare una settimana

Giusy Buscemi in "Un passo dal cielo 8"

Un passo dal cielo 8 non va in onda stasera giovedì 13 febbraio su Rai 1. Il motivo? Deve lasciar posto alla terza serata di Sanremo 2025. E così slitta la puntata finale. Dovremo attendere ancora una settimana per sapere se Manu e Nathan torneranno insieme e cosa nasconde il passato di Stephan.

Un passo dal cielo 8 salta per Sanremo 2025

Dunque, Un passo dal cielo 8 salta stasera. Non è una sorpresa, a dire la verità, dato che si sta svolgendo la 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti. Per la terza serata (leggi la scaletta) il presentatore è affiancato dalle co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. A Sanremo 2025 sono super ospiti i Duran Duran che tornano sul palco dell’Ariston dopo 40 anni.

La fiction con Enrico Ianniello e Giusy Buscemi ha quindi dovuto fare un passo indietro e lasciare il posto al Festival, sebbene sia arrivata purtroppo all’ultima puntata di stagione.

Ma i fan di Un passo dal cielo 8 si sono potuti consolare con la presenza di Nino Frassica nella seconda serata di Sanremo 2025. Frassica infatti ha interpretato zio Nino nella prima puntata di stagione della serie.

Nino è lo zio di Carolina (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti) e di professione fa il mago. Nella prima puntata ha portato scompiglio in casa Nappi, ma ha saputo riscattarsi. A Sanremo Frassica ha divertito il pubblico del Festival trasformandosi nella versione a rovescio di Malgioglio. E sul profilo Instagram della serie commentano i fan: “❤️❤️❤️un grande … anche a #sanremo2025”.

Un passo dal cielo 8, quando vedere l’ultima puntata

Poiché Un passo dal cielo 8 ha dovuto lasciare spazio alla terza serata di Sanremo, l’ultima puntata di stagione slitta alla prossima settimana. L’appuntamento è per giovedì 20 febbraio, in prima serata, su Rai 1.

Intanto, crescono le proteste dei fan. Non perché sia slittata la puntata, ma perché l’ottava stagione è durata troppo poco e siamo già arrivati all’ultimo episodio. Sul profilo Instagram ufficiale della serie si legge: “non vedo l’ora ma mi dispiace sia l’ultima puntata 🥰😭” e ancora: “Peccato che finisce, mi piace un botto questa stagione !”; “No già è finita!! mi spiace un sacco😢”.

In tutto sono 6 episodi e quello conclusivo si intitola, La casa dei ricordi dove probabilmente molte cose verranno spiegate. Già il titolo sembra evocare la casa nel bosco dove Nathan (Marco Rossetti) ha vissuto da bambino prima che la madre fosse uccisa.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni dell’ultima puntata

La puntata del 6 febbraio si era conclusa con una scena inquietante: Manu ferita e priva di sensi che giaceva sulla sponda del ruscello accanto alla casa nel bosco dove ha vissuto Nathan da piccolo.

L’ultimo episodio, La casa dei ricordi, è incentrato sulla sparizione di Manu. Suo fratello Vincenzo (Enrico Ianniello) sospetta subito di Stephan (Raz Degan), il padre di Nathan, perché la Nappi lo sospettava di aver ucciso la sua compagna.

Nel frattempo Vincenzo cerca di tornare l’uomo che era prima dell’attentato e di riconquistare Carolina. Mentre Paolino riuscirà a sposare la sua Lisa?