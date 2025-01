Un passo dal cielo 8, Serena Iansiti: “La situazione di Vincenzo non sarà così disperata”

Fonte: Erika Kuenka Serena Iansiti ed Enrico Ianniello in "Un passo dal cielo 8"

Serena Iansiti è una delle attrici più amate e popolari delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni. L’abbiamo vista recentemente nei panni di Geltrude Cassi Lazzari in Leopardi – Il poeta dell’infinito. E attualmente è tra le protagoniste di Un passo dal cielo 8 dove interpreta Carolina Volpi che ritroviamo adesso come moglie di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e mamma della neonata Nina (oltre che di Paolo).

In questa ottava stagione Carolina e Vincenzo dovranno affrontare ostacoli enormi, ma dimostreranno che, grazie alla persona amata, si possono superare tutte le prove della vita, come ci racconta, dandoci anche qualche anticipazione Serena Iansiti che a febbraio vedremo anche nella terza stagione de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale. E non è finita qui…

Fonte: Virginia Bettoja

Cosa succede a Carolina e come cambia il tuo personaggio nell’ottava stagione di Un passo dal cielo?

Beh, Carolina subisce grandi cambiamenti. Già nella stagione precedente aveva mostrato una certa evoluzione. In questa stagione vediamo come questa “testa calda” metta piano piano la testa a posto, pur senza perdere la sua vena di follia, che è un elemento ricorrente nella serie, l’abbiamo visto anche nella prima puntata. È felicissima della famiglia che sta costruendo con Vincenzo, ma al contempo desidera mantenere la propria indipendenza, affermare la sua identità e mantenere la coppia.

Com’è stato ritrovare sul set Enrico Ianniello e gli altri attori del cast di Un passo dal cielo?

Molto bello! Con Enrico siamo sempre più affiatati, è un piacere lavorare con lui. Ovviamente condivido più scene con lui, ma il clima è sempre fantastico con tutto il cast, da Gianmarco Pozzoli a Giusy Buscemi e agli altri. È un gruppo di lavoro davvero speciale.

Quest’anno c’è stata anche una guest star d’eccezione, Nino Frassica. Com’è stato lavorare con lui?

È stato divertente, anche se Nino Frassica appare solo nella prima puntata. È stato pubblicizzato come se fosse una new entry, ma la sua partecipazione è più breve. Intatti, è ormai una tradizione che nella prima puntata di stagione di Un passa dal cielo c’è una guest star, nella precedente ad esempio c’era Joe Bastianich. Con Nino avevo già lavorato in Don Matteo, quindi è stato un piacevole ritrovarsi. È geniale, lavorare con lui è sempre un’esperienza stimolante.

Fonte: Erika Kuenka

So che non puoi svelare tanto, ma ci saranno risvolti drammatici con Vincenzo? Abbiamo visto nella prima puntata che gli hanno sparato

Esatto, già si è visto che l’evento in cui è stato coinvolto Vincenzo è super drammatico. Vedremo però che la situazione non sarà così disperata. Soprattutto perché Carolina scoprirà una parte di sé molto importante che forse non pensava nemmeno di avere. Vedremo come sosterrà Vincenzo e viceversa. Infatti, i momenti difficili che la vita ti riserva non sempre portano solo dolore, ma danno la possibilità di riscoprire se stessi.

Ti è piaciuto tornare a San Vito di Cadore?

È sempre bellissimo. Più volte è stato detto che la montagna è la vera protagonista di Un passo dal cielo.

La serie tocca anche temi ecologici e un’attenzione particolare alla natura?

Sì, è vero, c’è sempre stato un focus su questi temi nella serie. Anche in questa stagione ci sono accenni all’aspetto green, affrontati principalmente attraverso le storie di alcuni nuovi personaggi, come quello interpretato da Raz Degan. È importante che una serie così seguita lanci messaggi significativi.

Sai già se ci sarà una nona stagione?

Non lo so proprio, sarà una sorpresa per tutti.

Fonte: Ufficio stampa - Un passo dal cielo 8

Cambiando argomento, hai recentemente partecipato a Leopardi – Il poeta dell’infinito. Ci racconti di questa esperienza?

È stata un’esperienza bellissima. Nella mini-serie interpretavo Geltrude Cassi Lazzari, una cugina di Leopardi che rappresenta per lui una figura diversa dalle donne del suo ambiente familiare, spesso opprimente. Geltrude porta con sé una ventata di allegria e malizia, che turba e incuriosisce il poeta, facendogli scoprire nuove sfaccettature di sé. Lavorare con Sergio Rubini è stato un onore: ha una visione precisa e una grande capacità di dirigere gli attori.

Ti vedremo anche ne Il Commissario Ricciardi. Cosa puoi anticiparci sulla nuova stagione?

La terza stagione uscirà il 25 febbraio. Sarà molto intensa e ricca di eventi ed emozioni. Il mio personaggio, Livia, affronterà momenti drammatici e sarà letteralmente lacerata da situazioni difficili, in balia di forze più grandi di lei. Le succede davvero qualsiasi cosa, tanto da perdere quasi il senno. È stato emozionante interpretare queste scene. Vedremo una Livia molto sofferente. Però, non sarà sempre così in queste quattro puntate.

Stai lavorando ad altri progetti?

Ho appena finito di girare la quarta stagione di Makari a Trapani sempre con Claudio Gioè e Domenico Centamore ed entro pochi giorni inizierò un nuovo progetto: la terza stagione di Buongiorno mamma!.