Un passo dal cielo 8, esplode l’amore tra Nathan e Manu ma un dubbio si insinua

Fonte: Ufficio stampa Rai Giusy Buscemi e Marco Rossetti in "Un passo dal cielo 8"

Il successo di Un passo dal cielo 8 è inarrestabile. La terza puntata, intitolata la Bella addormentata, andata in onda giovedì 23 gennaio su Rai 1, vola negli ascolti e tocca il 23% di share. Tutti incollati al piccolo schermo per vedere gli sviluppi della storia d’amore tra Nathan (Marco Rossetti) e Manuele (Giusy Buscemi). Ma anche per sapere se Vincenzo (Enrico Ianniello) tornerà a camminare. E poi in conclusione resta un dubbio, un’ombra s’insinua sui nostri protagonisti.

Un passo dal cielo 8, è guerra tra Vincenzo e Huber

La puntata di Un passo dal cielo 8 del 23 gennaio si apre con il casus belli tra i Nappi e i Fabricietti. Si tratta di un biglietto della lotteria che Paolino sottrae inconsapevolmente a Huber (Gianmarco Pozzoli) che vale ben 250mila euro. È guerra. Huber non ci sta, ma i Nappi non ci pensano proprio a restituire il biglietto vincente che di fatto è loro di diritto.

E poi Paolino sa come spendere tutti quei soldi. Anche se ha solo 18 anni, ha già trovato l’amore della sua vita: è Lisa, la figlia di Huber, che vuole sposare.

Sul profilo Instagram della serie, qualcuno commenta: “E bravo Paolino” e ancora: “Ridere piangere ma passare una meravigliosa serata in vostra compagnia. Grazie a giovedì prossimo❤️🙌🏼”.

L’amore è al centro della terza puntata di Un passo dal cielo, premiato come sempre dagli ascolti anche per queste storie che fanno bene.

Un passo dal cielo 8, Vincenzo e Carolina commuovono al ballo

Infatti, non solo Paolino e Lisa sono innamorati. Ma anche Vincenzo e Carolina che viene premiata per la sua attività vinicola. Per lei è stato organizzato un ballo e Nappi vorrebbe tornare a camminare per quella serata. Ma le sue gambe non sono ancora pronte a sostenerlo.

Al ballo, grazie alla saggezza di Paolino, va lo stesso e alla fine ballerà con la sua Carolina (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti) anche se ancora sulla sedia a rotelle.

Carolina, alias Serena Iansiti, è di una bellezza disarmante con un jumpsuit blu navy e accessori d’oro. “Serena e’ proprio bella e talentuosa!” commentano sui social. “Meravigliosi, mi è piaciuta tantissimo questa scenetta, complimenti, veramente bravi“.

Un passo dal cielo 8, fiorisce l’amore tra Nathan e Manuela

Ma altrettanto bella è Manu. La sorella di Vincenzo (Giusy Buscemi) è riuscita a convincere Nathan ad accompagnarla alla festa e addirittura a indossare uno smoking. Cosa non si fa per amore… Sono meravigliosi insieme e lei riluce con un abito a sirena di seta azzurro polvere.

Nathan si convince che Manu è la persona giusta (come le aveva detto nella precedente puntata), l’amore trionfa, e lo ha capito anche perché una delle ragazze che lavora al progetto del ghiacciaio con suo padre (Raz Degan) è attratta da lui e questo rende gelosa la poliziotta. Ma alla fine tutto si sistema e la scena finale è pura emozione: “Mi è piaciuta tantissimo la puntata. Manuela e Natan stanno benissimo insieme 😍😍😍”. “Io li AMO ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. “Questa puntata è stata tanta ma tanta roba, bravissimiiiii ❤️❤️”

Un passo dal cielo 8, l’ombra del sospetto

Ma non sono tutte rose e fiori, infatti indagando Manuela si rende conto che l’obiettivo del killer che ha sparato a Vincenzo era in realtà Nathan. Un’ombra dunque si insinua a incrinare il momento idilliaco che stanno vivendo.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni puntata 30 gennaio

La quarta puntata di Un passo dal cielo 8, Il figlio del cielo, va in onda giovedì 30 gennaio in prima serata su Rai 1. Il figlio di Huber, Tobia, viene coinvolto nell’omicidio di Alessio, proprietario di una mongolfiera. Intanto, Vincenzo e Carolina cercano di dissuadere Paolino (Alvise Marascalchi) dal sposare Lisa (Francesca Masini). Mentre Nathan e Manuela entrano in crisi a causa di un segreto.