Un passo dal cielo 8, esplode la passione ma il finale inquieta. “Manu non deve morire”

Fonte: Ufficio stampa Rai Giusy Buscemi e Marco Rossetti in "Un passo dal cielo 8"

La penultima puntata di Un passo dal cielo 8, andata in onda giovedì 6 febbraio in prima serata su Rai 1, è stata al cardiopalmo. Prima Nathan e Manu bloccati in una cavità naturale che rischiano di morire e proprio quando le speranze di salvarsi sono minime si riaccende la passione tra loro, poi l’inquietante scena finale con la poliziotta (Giusy Buscemi) ferita e priva di sensi che giace sulla riva del ruscello. E l’infinita attesa per sapere come andrà a finire questa stagione e se Manu si salverà, perché bisognerà aspettare 15 giorni, fino al 20 febbraio.

Un passo dal cielo 8, dalla disperazione si riaccende la passione tra Manu e Nathan

La penultima puntata di Un passo dal cielo 8, intitolata Il sentiero oltre le nuvole, è un clamoroso successo. Il 6 febbraio registra il 22% di share, con oltre 4 milioni di spettatori. Un successo di pubblico davvero da record, detto che tutti gli episodi di questa fortunatissima stagione sono stati davvero tanto seguiti, tra l’altro in un crescendo di consensi.

Ma veniamo alla puntata del 6 febbraio. Vincenzo (Enrico Ianniello) e Manuela (Giusy Buscemi) stanno seguendo il caso di un bambino rapito. Manu coinvolge Nathan (Marco Rossetti) nelle ricerche del piccolo, probabilmente nascosto da qualche parte nel bosco.

I due sono a un punto morto della loro storia. Di fatto si sono lasciati e Anna ne approfitta per baciare Nathan. Manu li vede e crede che ormai lui le abbia voltato le spalle. Ma non è così.

Il malinteso si chiarisce quando la situazione si fa disperata. Nathan e Manu precipitano, durante le ricerche del bambino, in una cavità naturale da dove non hanno modo di uscire. Possono solo aspettare che qualcuno li soccorra, anche se il cellulare e la radio sono fuori uso. In più, lui è ferito a una gamba.

Passa il tempo e le speranze di essere salvati diminuiscono. Ed è in questo momento estremo che Nathan capisce che Manu è l’amore della sua vita e che, se proprio deve morire, quello sarà il modo migliore, accanto alla donna che ama. La scena del bacio è emozionante.

Sul profilo Instagram ufficiale di Un passo dal cielo 8, c’è chi scrive: “Intanto abbiamo capito che l unico suo posto è con Manuela!😍”. “Sono bellissimi insieme ❤️😍”; “Mamma mia…che scena bellissima quella del bacio…ho veramente sentito l’emozione ❤️🔥✨ Complimenti @marco__rossetti 💙 @giusybuscemii 🌸”; e ancora: “ci avete fatto sognare 😍 🔥 anche se per troppo poco! Non fate brutte scherzi per l’ultima puntata”.

Un passo dal cielo 8, finale inquietante

Alla fine i due vengono salvati da Stephan (Raz Degan). Malgrado ciò, Manu non riesce a fidarsi di lui. Anzi è convinta che sia l’assassino della madre di Nathan e lo mette in guardia che continuerà a indagare su di lui finché non troverà le prove che lo inchioderanno.

Scena conclusiva di puntata: la sorella di Nappi è stata aggredita. Giace priva di sensi e ferita sulle rive del ruscello che si trova accanto alla capanna doveva viveva Nathan da piccolo con sua madre, un luogo conosciuto anche da Stephan.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni ultima puntata del 20 febbraio

Manu se la caverà? Per saperlo bisognerà aspettare l’ultima puntata di stagione. Ma l’attesa sarà più lunga del solito, perché andrà in onda giovedì 20 febbraio, anziché il 13. Infatti, la serie ha dovuto fare spazio a Sanremo 2025. E il pubblico protesta: “Primo. Eh no?!? Non fate scherzi 😢 Manuela ❤️

Secondo. Siamo già a fine serie 😭”; “Il 20 febbraio per colpa del festival!😡”.

Con gran dispiacere dei fan della fiction, siamo già arrivati all’ottava e ultima puntata di stagione che s’intitola, La casa dei ricordi. Manuela sembra sparita nel nulla, ma noi abbiamo visto dove si trova. Vincenzo sospetta subito di Stephan e intanto cerca di tornare l’uomo che era prima dell’incidente e di recuperare il suo rapporto con Carolina (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti). Mentre Paolino mette alla prova l’amore di Lisa.