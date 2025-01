Ascolti tv del 23 gennaio, Un passo dal cielo 8 si scontra con il Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa Rai Giusy Buscemi in "Un passo dal cielo 8"

La serata televisiva del 23 gennaio ha visto scontrarsi la fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 8 e il Grande Fratello su Canale 5 che è sempre rimasto un passo indietro negli ascolti tv.

D’altro canto, le avventure del Commissario Nappi (Enrico Ianniello) e di sua sorella Manu (Giusy Buscemi) con Nathan (Marco Rossetti) tengono incollati gli spettatori al piccolo schermo. Su Rai 1 è andata in onda la nuova puntata di Un passo dal cielo 8, intitolata, La bella addormentata. In una radura, una ragazza giace avvelenata in un sonno profondo. Manuela chiede a Nathan di “cambiare” almeno per una sera, mentre la famiglia Nappi festeggia una vincita inattesa.

Su Canale 5 Signorini ha condotto il consueto appuntamento del giovedì sera con il Grande Fratello dove alcuni inquilini hanno ricevuto un bonus. Ospite d’eccezione della puntata, Jessica Notaro.

Su Rai 3 Geppi Cucciari ha ospitato a Splendida Cornice lo scrittore Erri De Luca, con la sua ultima opera L’età sperimentale, Bruno Voglino, uno dei più grandi autori televisivi e talent scout, degli attori Carla Signoris, Marcello Cesena, Filippo Nigro, e della giornalista Giovanna Botteri. E ancora, dal mondo musicale, il cantautore e musicista Renzo Rubino e la cantautrice Nathalie.

La saga di Harry Potter su Italia 1 è arrivata al secondo capitolo, mentre Rete 4 a Dritto e Rovescio dove si è parlato delle prime mosse di Donald Trump.

Prima serata, ascolti tv del 23 gennaio: Un passo dal cielo 8 vince col 23%

Su Rai 1 Un passo dal cielo 8 incolla al piccolo schermo 4.172.000 spettatori pari al 23% di share mentre su Canale 5 Il Grande Fratello intrattiene 2.050.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 527.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Harry Potter e la camera dei segreti appassiona 937.000 spettatori (6%).

Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.050.000 spettatori e il 6.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.028.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 911.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United – Rangers ottiene 572.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Chissà chi è raduna 350.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, dati del 23 gennaio: De Martino inarrestabile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.748.000 spettatori (22.8%) e Affari Tuoi 6.169.000 spettatori (28.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.997.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 464.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.348.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.376.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.535.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.056.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 961.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo interessa 1.803.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 Uefa Europa League ha interessato 405.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 638.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.429.000 spettatori pari al 23.0%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.644.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.397.000 spettatori (16.9%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.446.000 spettatori (20.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (435.000 – 3.1%), Le Leggi del Cuore totalizza 220.000 spettatori con il 1.3%, nel primo episodio, e 245.000 spettatori con il 1.3%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 409.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 591.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.664.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 1.120.000 spettatori (5.8%) e Caro Marziano Speciale sigla 1.166.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 973.000 spettatori (5.0%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 302.000 spettatori pari al 1.9%. Su TV8 4 Ristoranti ha conquistato 420.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 455.000 spettatori con il 2.4%.