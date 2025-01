Ascolti tv del 16 gennaio, Un passo dal cielo 8 contro il Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa Rai Raz Degna e Giusy Buscemi in "Un passo dal cielo 8"

La sfida per gli ascolti tv nella serata di giovedì 16 gennaio si è giocata tra Un passo dal cielo 8 su Rai1 e Il Grande Fratello su Canale5. Non è mancato un tocco di magia con Harry Potter e la pietra filosofale su Italia1, mentre su Rai3 è tornato l’amatissimo appuntamento con Splendida cornice.

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 8 (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti) su Rai1, intitolata La malga dell’alba, Marianna Vannoni, giovane veterinaria, viene trovata senza vita in montagna. Intanto Manuela aiuta Nathan a far chiarezza sul suo passato, mentre Vincenzo affronta una svolta che stravolge la sua vita.

Al Grande Fratello su Canale5 sono tornate Jessica ed Helena, dopo l’eliminazione, per togliersi qualche sassolino nella scarpa. Su Rete4 l’appuntamento del giovedì come sempre è stato con Dritto e Rovescio, dove si è parlato del caso Ramy e del caro bollette.

Mentre Geppi Cucciari ha ospitato a Splendida cornice su Rai3 Valentina Lodovini, prossimamente al cinema con 10 giorni con i suoi, Lino Guanciale, tra i protagonisti della serie Il Conte di Montecristo, il musicista e compositore Paolo Jannacci, gli attori Germano Lanzoni e Yoon C. Joyce, e l’economista Carlo Cottarelli. Con loro Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, protagonisti de L’abbaglio, insieme al regista Roberto Andò. E poi il regista Davide Livermore, assieme al produttore Paolo Gep Cucco e al soprano Mariam Battistelli, per presentare The Opera! Arie per un’eclissi, prossimamente nelle sale cinematografiche.

Prima serata, ascolti tv del 16 gennaio

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 16 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 16 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%) mentre Don’t Forget the Lyrics segna .000 spettatori con il %.

