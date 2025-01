Un passo dal cielo 8, il più bel bacio di sempre. Ma lo scontro è inevitabile

Fonte: Ufficio stampa Rai Giusy Buscemi e Marco Rossetti in "Un passo dal cielo 8"

Un passo dal cielo 8 non tradisce le aspettative con la seconda puntata, andata in onda giovedì 16 gennaio su Rai 1 in prima serata. Lo scenario all’inizio è drammatico. Ma l’epilogo è dei migliori con il bacio tra Nathan e Manuela, definito dai fan “il più bello di sempre” e il discorso di Carolina a Vincenzo che è amore puro.

Un passo dal cielo 8, drammi e scontri violenti

Ma prima di arrivare a questi risultati, i protagonisti di Un passo dal cielo 8 devono superare ostacoli che sembrano insormontabili. Tutto inizia con la scoperta del cadavere di una veterinaria, Marianna Vanoni. Manuela (Giusy Buscemi) inizia a indagare da sola, perché suo fratello Vincenzo è convalescente dopo che gli hanno sparato, come abbiamo visto nella prima puntata.

Man mano che procede, però, si rende conto che l’omicidio è collegato all’agguato che ha subito suo fratello cui hanno sparato.

Un passo dal cielo 8, la svolta di Vincenzo e Carolina

A seguito della ferita, Vincenzo (Enrico Ianniello) non riesce più a camminare. Immobilizzato sulla sedia a rotelle, deve riorganizzare tutta la sua vita. Anche se questa condizione non è permanente, è difficile per lui accettare quello che gli è capitato. Carolina (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti) è sempre più apprensiva con lui, ma per fortuna ad aiutarli c’è Huber (Gianmarco Pozzoli) che si presta ad accudire “il suo migliore amico” e ovviamente combina solo guai.

Esilarante la scena di Vincenzo e Huber che dormono nello stesso letto, mano nella mano perché il poliziotto è abituato così con sua moglie.

Ma soprattutto di grande impatto è il discorso che Carolina, alias Serena Iansiti, fa a suo marito. Essere una famiglia è come stare su un tandem, si pedala insieme allo stesso ritmo, ma in certi momenti c’è chi spinge di più dell’altro.

“Il discorso di Carolina è quanto di più dolce si possa dire in un momento di difficoltà come quello che stanno vivendo”. E sul profilo Instagram della serie commentano: “Molto emozionante ❤️😢”; “Emozioni che fanno scoppiare il cuore”; “Sempre emozionanti certe scene❤️❤️❤️❤️❤️”.

Un passo dal cielo 8, il bacio più bello di Nathan a Manuela

Ma le emozioni non finiscono qui. Nathan (Marco Rossetti) infatti è sempre più inquieto. Vuole sapere del suo passato e avrebbe la possibilità di scoprirlo grazie a Stephen, suo padre (Raz Degan), ma non gli crede. Anche perché dal suo passato spunta un incidente in cui sono morte delle persone e per il quale l’uomo è stato arrestato.

Nathan scava tra i ricordi di quando era piccolo e con l’aiuto di Manuela riesce a far luce sulla verità del suo passato. L’uomo degli orsi fa pace con suo padre e con se stesso e così può finalmente cedere all’amore per la poliziotta.

Ecco la scena più emozionante della puntata: Nathan che si dichiara a Manuela. Sembra incredibile sentirgli pronunciare queste parole: “Se c’è qualcuno per cui valga la pena cambiare sei tu“. E poi la bacia con tutta la passione di cui è capace.

Un finale di puntata davvero sensazionale, a detta dei fan della serie che commentano: “quest’anno la rai ci sta regalando delle dichiarazioni pazzesche”; “Aspettavo questa scena dalla scorsa stagione 😍😍😍😍”. Arriva anche il monito: “Eddddaaiiii😍😍😍finalmente 😍😍oh,non fate succedere cose negative a questi 2 ok???che ci sono ancora tante puntate…sua chiaro👊🏻”.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni puntata del 23 gennaio

La serie galoppa, anche negli ascolti tv. La prossima puntata di Un passo dal cielo 8, intitolata La bella addormentata, va in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 23 gennaio. La trama ruota intorno al caso di Marta Ferrara, una donna sprofondata in un sonno profondo a causa di un velo. Poi ci sono sviluppi tra Nathan e Manuela e in casa Nappi arriva una vincita inaspettata.