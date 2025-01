Un passo dal cielo 8, tra Nathan e Manuela è già crisi. Il pubblico insorge

Fonte: Ansa Marco Rossetti è Nathan

Anche giovedì 30 gennaio Un passo dal cielo 8 tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori che sono in ansia per la storia tra Nathan (Marco Rossetti) e Manuela (Giusy Buscemi). Tutto ruota contro di loro, manca la fiducia e soprattutto si insinua quella “gatta morta” di Anna che fa di tutto per separarli. Ma già si era visto anche negli episodi precedenti che le sue intenzioni erano di separare la coppia. E intanto lo share s’impenna.

Un passo dal cielo 8, è già crisi tra Nathan e Manuela

Se nel terzo episodio di Un passo dal cielo 8 abbiamo visto nascere e rafforzarsi l’amore tra Nathan e Manuela con quella scena bucolica finale dove, in abiti da sera, si rincorrevano e baciavano sul prato fiorito, il tenore della puntata del 30 gennaio, dal titolo Il figlio del cielo, è di tutt’altro tenore.

Non che non mancassero i problemi tra i due, Nathan è da sempre inquieto per il suo passato e ha sviluppato una sorta di allergia tra il genere umano, ma proprio quando, grazie a Manuela, sembrava aver ritrovato la fiducia tanto da avvicinarsi al padre ritrovato, Stephen (Raz Degan), il fragilissimo equilibrio sembra stia per crollare da un momento all’altro. E la colpa è proprio della sua ragazza, Manuela, ossia di colei che lo ha spinto a fare i conti con il suo passato.

Manuela, interpretata da Giusy Buscemi, è una poliziotta e il suo compito è indagare e infatti indaga. E lo fa su Stephen. Qualcosa non le torna sia sulla morte della madre di Nathan sia su certi documenti spariti. Il confronto è inevitabile, ma adesso che l’uomo degli orsi si è riavvicinato al padre, non ci sta a metterlo in discussione. E questo provoca una crepa nel rapporto con Manuela.

Un passo dal cielo 8, Anna, il personaggio più inutile e odioso: il pubblico insorge

In più, tra Nathan e Manuela si insinua Anna che fa di tutto per dividerli seducendo lui. Galeotta è la lezione di tiro con l’arco. Il pubblico di Un passo dal cielo 8 è insorto. Sul profilo Instagram ufficiale della serie scrivono i fan: “Mado ma io vorrei capire l’utilità di questa nella serie. Praticamente l’utilità è ostacolare la relazione tra Manu e Nathan, spero che riescano a superare anche questo ostacolo”.

“Ma cm si fa a preferire questa alla bellezza e dolcezza di Manuela!!! Ma per favore!!”; “Se lo mangia con gli occhi 🤦🏻‍♀️ ma…. Mi dispiace per lei perché Nathan rimarrà con Manuela ❤️ almeno spero !!!!”. Anna è per tutti “una gatta morta“, “antipatica” e “inutile”. “Qui gatta ci cova 😂😂😂 il personaggio è davvero subdolo 😮”.

Un passo dal cielo 8, Paolino come Richard Gere in Pretty Woman

Ma almeno l’amore trionfa tra Paolino e Lisa, malgrado i depistaggi di Carolina, interpretata da Serena Iansiti (leggi la nostra intervista), appoggiata da Vincenzo (Enrico Ianniello). E quando Paolino (Alvise Marascalchi), con grande determinazione, sale sulla scala per raggiungere la fidanzata dal balcone e darle un mazzo di fiori, i fan vanno in visibilio e lo paragonano a Richard Gere nella famosa scena di Pretty Woman, quando sfida la paura delle vertigini pur di riconquistare Julia Roberts.

Tutti fanno il tifo per Paolino e su Instagram leggiamo: “Qui invece Paolino come Richard Gere nella scena finale di Pretty Woman😍”. I complimenti arrivano a fiotti: “Io da mamma di bimba vorrei un Paolino per mia figlia!!! Troppo dolce😍😍😍😍”. “Complimenti a Paolino, in questa serie è cresciuto sotto i nostri occhi ed ora si comporta da vero gentleman, cosa rara al mondo d’oggi per i ragazzi della sua età!!”.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni puntata 6 febbraio

La quinta puntata di Un passo dal cielo 8, intitolata Il sentiero oltre le nuvole, va in onda giovedì 6 febbraio in prima serata su Rai 1. La puntata ruota attorno alla sparizione di un bambino di 5 anni. Nathan e Manuela vanno alla ricerca del piccolo e rischiano la vita. Anche Vincenzo indaga, ma intanto deve difendersi da un rivale in amore che corteggia sua moglie Carolina.