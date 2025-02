Un passo dal cielo 8, il finale è una tragedia. Ma per Manu e Nathan vince l’amore

"Un passo dal cielo 8" ha chiuso i battenti. La puntata finale è una tragedia in tutti i sensi: "Come posso stare un anno senza di voi"

Fonte: Ufficio stampa Rai Marco Rossetti in "Un passo dal cielo 8"

Un passo dal cielo 8 ha chiuso i battenti. L’ultima puntata è andata in onda giovedì 20 febbraio su Rai 1 ed è stata ricca di colpi di scena e di risvolti davvero drammatici, a cominciare dall’omicidio brutale di Stephen (Raz Degan), il padre che Nathan (Marco Rossetti) aveva ritrovato dopo 30 anni. La tragedia è la cifra dell’ultimo episodio di stagione, anche se alla fine è l’amore a trionfare.

Un passo dal cielo 8, la tragedia della puntata finale

Anche l’ottava stagione di Un passo dal cielo si è conclusa. Negli ascolti tv la serie con Enrico Ianniello, Serena Iansiti (leggi la nostra intervista) e Giusy Buscemi ha trionfato con uno share del 23,3%. A momenti solo il Sanremo poteva fare meglio, ma c’era d’aspettarselo per il finale di stagione, visto il successo generale della fiction.

Malgrado il trionfo con oltre 4 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo, l’ultima puntata di Un passo dal cielo 8, intitolata La casa dei ricordi, è all’insegna della tragedia, in tutti i sensi, sia per la trama sia perché bisognerà aspettare almeno un anno prima di ritrovare i protagonisti tanto amati di questa serie e in particolare di questa ottava stagione.

Il dramma si consuma subito a inizio puntata, quando Manu, interpretata da Giusy Buscemi, scompare. Vincenzo (Enrico Ianniello) e Nathan si attivano subito per cercarla e la trovano ferita e priva di sensi vicino alla casa nel bosco. Nappi sospetta immediatamente di Stephen, mentre Nathan non crede che suo padre possa aver compiuto un gesto così brutale. Ma anche in lui iniziano a sorgere pesanti dubbi.

Manu si salva, le indagini proseguono ma, colpo di scena, Stephen, interpretato da Raz Degan, viene accoltellato a morte. La tragedia si consuma. Nathan è accusato di omicidio e Manu, anche se gravemente ferita, fa di tutto per scagionarlo e trovare il vero colpevole della morte di Stephen, aiutata sorprendentemente da Anna che aveva cercato in passato di rubarle Nathan.

Due omicidi, il padre e la madre di Nathan, e due tentati omicidi, quelli di Vincenzo e Manu, per mano di una sola persona che alla fine viene catturata, anche grazie al gesto eroico ed estremo del figlio di Stephen.

I tasselli del mosaico sono completati e finalmente l’amore può trionfare tra Nathan e Manu. I due si ritrovano sul tetto della casa di lei ad ammirare il paesaggio meraviglioso delle Dolomiti e lui le fa una dichiarazione giudicata dal pubblico “la più bella di sempre”, come qualcuno ha scritto “Che dichiarazione Nathan!!! Una delle più belle che abbia mai visto!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Che personaggio e che attore!!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍”. E così si conclude Un passo dal cielo 8, senza dimenticare il matrimonio tra Paolino e Lisa.

Un passo dal cielo 8, il dramma dei telespettatori

La puntata conclusiva di Un passo dal cielo 8 è un dramma per i fan della serie che dovranno attendere mesi e mesi per ritrovare i loro eroi, sperando che il cast venga confermato anche nella nona stagione che è data per scontata.

Sul profilo Instagram della fiction, i complimenti non si sprecano: “Devo dire che il finale è stato bellissimo…BRAVI TUTTI…..ATTORI..PRODUZIONE…SCENEGGIATORI…E MAMMA RAI…VERY VERY BE”; “Ed anche questa stagione è finita😭, e stata bellissima tutti gli attori, sceneggiatori,produzione spero che questa bellissima serie non finisca mai perché siete proprio bravissimi e spero che ne faranno tante altre 💚⛰️⛰️⛰️”.

E ancora: “E stata una bellissima stagione. Bravissimi tutti👏👏👏👏👏👏. Non vedo l’ora per la prossima stagione.” Ma soprattutto mancheranno tanto: “Come posso stare un anno senza voi😢”.

Un passo dal cielo 9, anticipazioni

L’ottava stagione di Un passo dal cielo si è appena conclusa e già si fanno previsioni per la nona che è data quasi per scontata, anche se non ci sono conferme ufficiali da parte della casa di produzione. Inoltre, se sembra quasi certo che Enrico Ianniello e Serena Iansiti ci saranno, non è detto che ritroveremo Giusy Buscemi.