Un passo dal cielo 8, Raz Degan è un incubo dal passato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Raz Degan

La prima puntata di Un passo dal cielo 8 è andata in onda giovedì 9 gennaio su Rai1 ed è già successo di tutto. L’arrivo di Raz Degan, che interpreta Stephen, il padre di Nathan, sconvolge gli equilibri. Ma non è l’unico. Infatti, a casa di Vincenzo Nappi (Enrico Iannello) si presenta zio Nino (Nino Frassica) e la quotidianità è infranta dalla magia. Quasi scontato il successo della fiction che vince negli ascolti tv, incollando al piccolo schermo 4.247.000 spettatori pari al 23.7% di share.

Un passo dal cielo 8, il bacio tra Nathan e Manuela

Nella prima puntata di Un passo dal cielo 8 la storia entra subito nel vivo, tra colpi di scena, new entry e rivelazioni sconvolgenti. L’atmosfera è molto diversa dai tempi in cui Pietro, alias Terence Hill, correva a cavallo tra i boschi vicino a San Candido.

Ma la serie ha davvero preso una piega diversa già da varie stagioni. Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi che sta vivendo il suo momento di gloria, è la grande protagonista della fiction. Lei sta affinando le sue doti investigative, tanto che è richiesta dalla procura di Verona. Ma a San Vito di Cadore ci sono legami molto profondi che è difficile recidere. Da un lato c’è suo fratello Vincenzo (Enrico Ianniello), dall’altro c’è Nathan, interpretato da Marco Rossetti.

Sul finale della scorsa stagione tra Manu e Nathan era nata un’attrazione particolare. Lei è innamorata ma è difficile creare una relazione con lui. Deve prima fare i conti col suo passato. Ma Manuela non vuole perderlo e, spronata dal fratello, gli rivela i suoi sentimenti. Scatta il bacio ma subito Nathan si ritrae, ha paura di intraprendere una vita e un legame normali.

Un passo dal cielo 8, Raz Degan sconvolge gli equilibri

Ma il passato arriva presto a sconvolgere l’uomo degli orsi. Infatti, indagando sulla scomparsa di una giovane madre, la polizia e Nathan si imbattono in una squadra di ingegneri che stanno sperimentando una tecnica innovativa per salvare i ghiacciai. Il loro capo è Stephen e presto scopriamo che è il padre di Nathan. Lui resta scioccato alla notizia. Ma soprattutto Stephen, interpretato da Raz Degan, sembra nascondere qualcosa.

Di certo, Raz Degan è il personaggio che ha ottenuto maggiore successo in questa prima puntata di Un passo dal cielo 8. Sul profilo Instagram della serie c’è chi scrive: “Bravissimo Raz Degan a me è piaciuto tanto !!!“; “Ragazzi ma quanto è BELLISSIMO @raz_degan !!!!!! È uno spettacolo!”. Mentre sulla pagina social dell’attore commentano così: “Più invecchia e più diventa figo😍”; “Un GRANDE uomo… rimasto umile, sincero e spontaneo.”

Un passo dal cielo 8, arriva zio Nino e Nappi finisce in ospedale

Raz Degan a parte, nella puntata d’esordio di Un passo dal cielo 8 succede di tutto. Sparano a Nappi che viene ferito in modo grave e finisce in ospedale. Dopo un lungo intervento i medici riescono a salvarlo. Ma la notizia sconvolgente è che potrebbe aver perso l’uso delle gambe.

Per fortuna che a stemperare la tensione ci pensa zio Nino, interpretato da Nino Frassica. Lui è lo zio di Carolina (Serena Iansiti), la moglie di Nappi. È un mago, disoccupato, dopo che è stato licenziato dal circo in cui lavorava per motivi di età.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni puntata del 16 gennaio

La seconda puntata di Un passo dal cielo 8, intitolata La malga dell’alba, va in onda in prima serata su Rai1, giovedì 16 gennaio. La vicenda ruota attorno all’uccisione di Marianna Vanoni, una giovane veterinaria. Intanto, Manuela vuole a tutti i costi aiutare Nathan a conoscere il suo passato.