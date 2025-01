Fonte: IPA Giusy Buscemi e suo marito Jan Maria Michelini

Giusy Buscemi è un’apprezzatissima attrice, nata a Mazara del Vallo nel 1993. Nel 2012 è stata incoronata Miss Italia e da allora ha avuto inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Giovanissima ha conosciuto l’uomo della sua vita, Jan Maria Michelini, padre dei suoi tre figli.

Chi è Jan Maria Michelini

Jan Maria Michelini è nato a Roma nel 1979. Ha dunque ben 14 anni di differenza rispetto a sua moglie Giusy Buscemi. Sappiamo di lui che si è laureato con 110 e lode in Scienze della Comunicazione, con indirizzo comunicazione di massa e cinema, per poi seguire un lungo percorso nel mondo della regia.

Tanta gavetta e poi le meritate opportunità sul piccolo schermo. Tante le produzioni di pregio che può annoverare nel suo curriculum, come I Medici, Don – Nelle tue mani, Blanca e Don Matteo, tra le altre.

Ha iniziato però a lavorare nel mondo della pubblicità, dove sembrava una grande promessa. La passione per la regia ha però avuto la meglio e così ha iniziato a dirigere degli spot. La prima esperienza su un set cinematografico risale al 1997 (quando sua moglie aveva appena quattro anni). Il film in questione era La Via degli Angeli, di Pupi Avati. Come aiuto regista ha poi collaborato con Ron Howard, Ryan Murphy, Mel Gibson e non solo. Ecco alcuni titoli cui ha preso parte dietro la macchina da presa:

Angeli e Demoni;

Mangia, prega, ama;

La passione di Cristo.

Il primo incontro e la famiglia

Per quanto entrambi frequentassero il mondo dei set televisivi, la prima volta che Giusy Buscemi e suo marito Jan Maria Michelini si sono visti è stata a una cena di beneficienza. Non si sono poi rivisti per un po’, finendo con il rincontrarsi poco prima dell’inizio delle riprese della terza stagione di Un passo dal cielo. Da allora, poi, si sono ritrovati di tanto in tanto su alcuni set, il che ha dato inizio alla loro frequentazione.

Non una storia da film, però: “Non c’è stato nessun colpo di fulmine”. La loro è stata una relazione come tante altre. Di quelle alle quali dai una chance e che, per una serie di combinazioni particolari, funzionano per anni e magari per tutta la vita.

Oggi Giusy Buscemi e Jan Maria Michelini hanno tre figli che, cosa particolare, hanno tutti il nome Maria (secondo nome): Caterina Maria (2018), Pietro Maria (2019) ed Elia Maria (2022). Il motivo? Una scelta presa insieme al marito, sospita dalla forte devozione per la Madonna. L’attrice è infatti una fervente credente praticante: “Il nostro desiderio era affidare i nostri figli alla Madonna, come segno di benedizione. La fede è un valore per me e anche per mio marito”.

Tra lavoro e figli, l’attrice è anche riuscita a studiare per laurearsi, chiudendo un cerchio. Ora si gode il momento felice, nel privato e nel lavoro, ma non sembra aver abbandonato il progetto di ampliare la famiglia, modificando un po’ gli equilibri attuali. In passato ne sognava otto ma, dopo aver sperimentato la maternità, il sogno è stato un po’ modificato e rimpicciolito.