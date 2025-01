Fonte: IPA Un passo dal cielo 8, cast

Un passo dal cielo 8 è finalmente arrivata sulla Rai. Una delle ficion più amate del panorama nostrano ha fatto ritorno, anche se stavolta con appena sei episodi. Di fatto la metà rispetto alla prima annata e un terzo delle stagioni tre e quattro, che nel 2015 e 2017 hanno vantato per 18 puntate. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla prima messa in onda di giovedì 9 gennaio 2025.

Un passo dal cielo 8, la trama

In Un passo dal cielo 8 vediamo Vincenzo (Enrico Ianniello) riuscire finalmente a fidarsi di sua sorella Manuela (Giusy Buscemi). Il loro non è mai stato un rapporto facile e la vita della giovane è stata sconvolta dall’incontro con Nathan (Marco Rossetti). Sappiamo che questi è un personaggio estremamente diffidente, essendo stato abbandonato nei boschi da piccolo. Ignora tutto del suo passato ma ha finalmente scoperto che gli esseri umani non sono tutti uguali.

Una lezione impartita da Vincenzo e Manuela, che si sono dimostrati meritevoli della sua fiducia, e non solo. Nathan ha iniziato a collaborare con loro, aprendosi e mostrandosi vulnerabile, fino a innamorarsi di Manuela. Il suo passato resta avvolto nel mistero ma l’arrivo di Stephen Anderssen (Raz Degan) lo aiuterà a far chiarezza.

Il nuovo arrivato intende salvare un ghiacciaio dallo scioglimento e, insieme a Manuela, scoprirà che la fragilità di quell’imponente ammasso nasconde un segreto. In questa stagione, inoltre, Vincenzo sarà colpito da un evento inaspettato. Qualcosa di mai capitato nel corso della sua carriera, che spingerà l’uomo, insieme con Huber (Gianmarco Pozzoli) e Carolina (Serena Iansiti), a imparare ad apprezzare realmente la montagna. Per la prima volta, infatti, la osserverà da un punto di vista completamente nuovo.

Un passo dal cielo 8, come finisce la prima puntata

La prima puntata di Un passo dal cielo 8 del 9 gennaio 2025 ha come titolo L’uomo dei ghiacci (divisa in due episodi). L’evento cardine è la morte dell’ex ricercatrice della Origin GeoEngineering, Sara Fontolan. Il suo corpo viene ritrovato nei pressi di San Vito. Ciò porta a un’indagine che rapidamente inizia a ruotare intorno alla figura di Stephen Anderssen, fondatore dell’azienda. Nel frattempo Manuela e Nathan si interrogano sui propri sentimenti, tentando di capire il vero senso del loro legame.

L’ispettrice inizia le indagini, che tengono conto di un elemento molto insolito. Prima della scomparsa, Sara ha abbandonato il figlio Milo nel bosco. Passo dopo passo, saltano fuori dettagli sulla vita della vittima, amante della natura che rifiutava in maniera radicale ogni regola della società moderna. Voleva vivere secondo le leggi della natura, dunque, pretendendo che suo figlio stesse ben distante dalla civiltà. Una visione del mondo distante da quella del marito Filippo.

Come se non bastasse, Vincenzo finisce vittima di una sparatoria. Un vero e proprio agguato, che si teme possa essere connesso all’omicidio di Sara. Coinvolto nella sparatoria anche Nathan, che fortunatamente ne esce illeso. Il vicequestore, invece, è stato colpito in pieno. Trasportato in ospedale d’urgenza, le sue condizioni sono apparse ai medici immediatamente gravi.

Terrorizzata Carolina, la più affranta di tutti. Vederlo a un passo dalla morte è straziante, tenendo conto inoltre come le ultime parole pronunciate fossero tutt’altro che dolci, avendo da poco litigato.

Fortunatamente Vincenzo non è morto nella prima puntata di Un passo dal cielo 8. Al suo risveglio trova la sua fidanzata di fianco al letto ma, purtroppo, si rende conto di non avere più sensibilità alle gambe. La sparatoria rischia di lasciarlo paralizzato. Stavolta sarà dunque Manuela a dover difendere il fratello e non viceversa.