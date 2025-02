Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Geppi Cucciari non mi ha convinta. Ecco i tre che vedo sul podio”

Fonte: Getty Images Sanremo 2025, i look della quarta serata: Mahmood si prende l’Ariston con ritmo e sensualità

Annalisa Minetti commenta per noi la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti, e ci racconta le emozioni che ha vissuto, considerando che lei sul palco dell’Ariston è salita più volte e ha anche vinto.

Siamo ormai giunti alla finale di Sanremo 2025 (leggi la scaletta della quinta serata). Ma prima di scoprire il vincitore del Festival targato Carlo Conti, vediamo cosa pensa Annalisa Minetti dei duetti, la tradizionale serata del venerdì.

Conti ha voluto accanto a sé come co-conduttori Geppi Cucciari che ha sfoggiato le sue capacità di presentatrice, e Mahmood che forse ha commesso qualche errore, mentre si è riscattato con la sua esibizione che ha tenuto tutti incollati.

Quarta serata, Geppi Cucciari come co-conduttrice del Festival è stata all’altezza?

Partiamo dicendo che ieri sera la musica l’ha fatta veramente da padrona e forse per questo tutto ciò che le ha fatto da contorno non mi ha colpito così tanto. L’ho trovata una serata bellissima musicalmente ma non tanto centrata per quanto riguarda la conduzione. Fatico a capire la comicità di Geppi Cucciari, forse è un mio limite.

Come hai trovato Mahmood nel ruolo di co-conduttore? Qualche errore di troppo? Ma la sua performance ha spaccato, che ne pensi?

Stesso discorso vale per Mahmood. Sicuramente era molto emozionato ed è per questo che tendeva ad impappinarsi risultando legnoso, mono-tono, poco fluido. Quel palco riesce ancora a farne di brutti scherzi. Viene snobbato da tanti ma poi quando ci sei sopra porta un carico emozionale enorme da gestire. Mi è piaciuta molto l’esibizione di Mahmood con il suo medley, quindi lo promuovo per questo comprendendone l’emozione.

Fonte: Ufficio Stampa Annalisa Minetti

Quale duetto ti è piaciuto di più e quale non avresti voluto sentire?

No, onestamente li avrei voluti sentire tutti. La serata delle cover è la più bella del Festival perché mette insieme anime e stili diversi dando allo spettatore una prospettiva musicale inedita e permette ai più giovani di riscoprire canzoni di cui magari ignoravano l’esistenza. Il mio duetto preferito è stato Fedez / Masini; la riscrittura delle barre rap non ha snaturato il brano ed è venuta fuori una bomba comunicativa coinvolgente e credibile. Ho adorato anche Gaia e Toquinho delicati e raffinati. Mi hanno emozionata Clementino e Rocco Hunt perché sono veraci, carnali rappano benissimo insieme: super performance. Lucio Corsi e Topo Gigio: ne avevamo bisogno. Geniale, fresco e accogliente come è il mondo fantastico di Lucio Corsi. Ovviamente la quota “bel canto” ha strabiliato tutti. Giorgia ed Annalisa sono stratosferiche come performer ma oggi ho voluto premiare chi mi ha emozionato di più.

Di Benigni cosa ci dici?

Benigni è una persona di intelligenza e di cultura sopraffine e il risultato con lui è sempre garantito. Dissacrante sotto certi aspetti ed etereo su altri, sa toccare qualsiasi tipo di argomento senza mai essere banale.

Hai già idea di quale sarà il podio finale?

Questa è una domanda difficile. Mi piacerebbe un podio con Fedez, Lucio Corsi e Achille Lauro con Cristicchi premio della critica.

