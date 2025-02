I 29 artisti in gara si preparano per la finale di Sanremo 2025. La scaletta della quinta serata in ordine di apparizione

Fonte: Ansa Alessia Marcuzzi

Siamo arrivati alla finale di Sanremo 2025. In maniera piuttosto veloce, proprio come voleva Carlo Conti, ma con diversi momenti significativi che sono già destinati a rimanere nella storia del Festival. La co-conduzione, con il direttore artistico, è di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi che realizza così il suo grande sogno di tornare sul palco del Teatro Ariston. Diversi gli ospiti attesi in questa serata conclusiva che, come promesso da Carlo Conti, non finisce troppo tardi. Ma chi si esibisce? Vediamo qual è la scaletta.

Chi canta, la scaletta

Si esibiscono per l’ultima volta al Festival di Sanremo tutti gli artisti in gara che, come sappiamo, sono 29. Anche stasera, votano tutte le giurie in maniera congiunta, quindi la giuria della Sala Stampa, tv e Web, la giuria delle Radio e il televoto che pesano per il 33, 33 e 34%. Da questa votazione, che si somma a quelle delle prime tre serate, emerge una classifica che non viene mostrata per intero. Vediamo infatti solo le prime cinque posizioni e non in ordine di piazzamento. A questo punto, si apre una nuova votazione per i primi cinque classificati che vengono votati di nuovo dalle tre giurie in maniera congiunta. Gli accreditati della Sala Stampa, tv e web può esprimere fino a cinque preferenze con un giudizio da 1 a 10. Si conteggiano quindi i nuovi voti che si sommano a quelli già espressi generando una nuova percentuale e quindi il vincitore finale di quest’edizione. Vengono rese noto solo le prime cinque posizioni e non la classifica generale.

Questa la scaletta in ordine sparso:

Gli ospiti e i co-conduttori

Carlo Conti conduce la finale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, già alla guida della leg Sanremo Giovani e del DopoFestival con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Sono ospiti della quinta serata Alberto Angela e Vanessa Scalera, definiti come due eccellenze della Rai da Claudio Fasulo, ed Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che il 1° dicembre ha lasciato il campo del match contro l’Inter a seguito di un malore. Antonello Venditti ritira il Premio alla Carriera, già consegnato a Iva Zanicchi nella terza serata. Sul Suzuki Stage si esibisce Tedua.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,45 subito dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. La manifestazione canora è visibile anche sulla piattaforma digitale RaiPlay quindi su smartphone, tablet e pc collegati a una Rete internet. Come di consueto, la kermesse è trasmessa anche in mondovisione.