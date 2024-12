Fonte: IPA Mariasole Pollio

Carlo Conti ha annunciato che il PrimaFestival sarà condotto da un interessante trio: Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Conosciamo meglio quest’ultima che, nonostante abbia appena 21 anni, vanta già un’interessante carriera.

Chi è Mariasole Pollio

Nata a Napoli il 18 luglio 2003, Mariasole Pollio è un’attrice, conduttrice e modella. Occhi verdi, capelli neri e 1,65 cm d’altezza. Tra i suoi progetti più rilevanti, in termini d’esposizione mediatica, è stato probabilmente Battiti Live, che l’ha vista affiancare sul palco Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Molto spigliata e con un sorriso in grado di bucare la camera. Ha saputo rapidamente mettersi in mostra, convincendo pubblico e addetti ai lavori. Nonostante abbia esordito ad appena 18 anni sul palco dell’evento musicale organizzato da Gruppo Norba, aveva già avuto modo di farsi conoscere e apprezzare.

Ha infatti interpretato il ruolo della giovane protagonista Sofia in Don Matteo. Quello della carriera nel mondo dello spettacolo era il suo sogno fin da piccolissima. Infatti i primi passi li ha mossi in maniera totalmente da autodidatta, creando un canale YouTube. La sua è una storia incredibile, che l’ha vista anche pubblicare un libro, dal titolo Oltre.

La carriera

Per essere tanto giovane, la carriera di Mariasole Pollio è davvero eccellente. La sua prima apparizione come attrice risale al 2011, quando ha preso parte alla miniserie Violetta. Due anni dopo ha invece recitato nel cortometraggio Il mozzicone equilibrista. Nel 2016 l’abbiamo poi vista in un altro corto, Giulia, per poi apparire dal 2018 al 2023 sul palco di Battiti Live.

Nello stesso anno di questo importante esordio ha messo piede sul set di Don Matteo, interpretando Sofia Gagliardi. Leonardo Pieraccioni l’ha poi scelta per il film Se son rose, per il quale ha vinto il Premio Charlot Rivelazione fiction 2018.

Nel 2020 invece ha condotto il programma evento in streaming MAS for From Milan With Love – Next Gen, al fianco di Max Brigante e DJ Khaled. Caterina Balivo l’ha poi accolta a Vieni da me su Rai 1, mentre Max Pezzali l’ha avuta nel suo videoclip per il brano Sembro matto. Ecco le altre tappe della sua carriera:

2021 – Corto La regina di cuori;

2021 – Suo primo libro pubblicato, Oltre;

2021 – Ha condotto Battiti Live Summer Trend;

2022 – Ha condotto Coca Cola Summer Festival;

2022 – Corto La bambola di pezza;

2022 – Ha condotto 105 Loves Music;

2023 – Ha recitato nel docu-film televisivo Pooh – Un attimo ancora;

2023 – Ha condotto Love Mi;

2023 – Ha condotto Tezenis Summer Festival;

2023-2024 – Ha condotto Insieme;

2024 – Ha condotto 105 Summer Festival.

2025 – Conduttrice annunciata di PrimaFestival.

Vita privata

Sappiamo che Mariasole Pollio è nata e cresciuta a Napoli, in una famiglia composta da quattro persone. Ha un fratello di nome Christian, che l’ha aiutata nel corso degli anni della scuola ad aprire e gestire il suo canale YouTube.

La sua passione per la recitazione è nata quando era giovanissima. A soli tre anni, infatti, la madre l’ha iscritta a un corso di teatro. Negli anni ha scelto di frequentare una scuola privata, pare con indirizzo scientifico, proseguendo nella coltivazione della sua passione. Ciò non l’ha spinta a interrompere la formazione tra i banchi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, infine, sappiamo che Mariasole Pollio tenta per quanto possibile di tenersi lontana dai riflettori. Aveva però confermato la propria storia d’amore con Marco Salvaderi, batterista e membro del trio italo-svizzero Room9.