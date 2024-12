Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i conduttori del PrimaFestival

Fonte: Ansa Carlo Conti

La grande macchina del Festival di Sanremo è partita da tempo, ma Carlo Conti ha voluto lasciare per sé gli ultimi colpi di scena per lasciare alta la suspence fino alla fine. Il cast dell’edizione 2025 prende forma, coi primi nomi confermati, ma il conduttore e direttore artistico sceglie ancora lo spazio del Tg1 per un nuovo annuncio prima del Capodanno. Aveva già mostrato la cover di Sorrisi e Canzoni Tv, bruciando l’hype sul tempo, ma ora è arrivato il momento di fare sul serio e rivelare qualcosa di più su quella che potrebbe essere (in via del tutto ipotetica) l’ultima edizione in Rai. L’annuncio riguarda i conduttori del PrimaFestival, che quest’anno sono stati individuati in Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio in collegamento dall’Ariston.

Carlo Conti scioglie le riserve sul PrimaFestival

Si era già parlato della possibilità di vedere Bianca Guaccero alla conduzione del PrimaFestival ma ora le voci sono diventate una certezza granitica. A confermarlo è stato Carlo Conti nel corso dell’edizione delle 13,30 del Tg1 del 27 dicembre: un modo per augurare buon 2025 e dare una piccola anticipazione su quando conosceremo i nomi dei suoi compagni di viaggio sul palco del Teatro Ariston. Al fianco della vincitrice di Ballando con le stelle, comunque, ci sarà anche Gabriele Corsi, come aveva anticipato AdnKronos, a cui si aggiunge il nome di Mariasole Pollio, volto tv e social amatissimo dai più giovani.

Da anni, il PrimaFestival è diventato un momento importantissimo per chi segue ogni serata del Festival di Sanremo. Gli ascolti altissimi confermano la tendenza del pubblico di collegarsi prima della diretta per conoscere i dettagli della serata e raccogliere le impressioni degli artisti in gara che quest’anno sono 30, a cui si aggiungono i 4 Giovani che hanno superato le selezioni e che però gareggiano in una leg separata.

Quando saranno annunciati i co-conduttori

Sul palco del Teatro Ariston, sul quale salirà per la quarta volta nella sua carriera, Carlo Conti non sarà da solo. I nomi dei co-conduttori non sono stati ancora annunciati e, come ha anticipato in collegamento con il Tg1, dobbiamo aspettare ancora qualche settimana. L’ultimo e più importante svelamento è atteso per gennaio e probabilmente ancora in uno spazio concesso dal telegiornale. La tradizione, mutuata da Amadeus, è decisamente rodata e funziona benissimo. Perché cambiare? D’altronde, non sono cambiati di molto i nomi degli artisti scelti per la kermesse, 20 dei quali già presenti nelle edizioni targate Amedeo Sebastiani.

Su Bianca Guaccero c’erano invece pochi dubbi. La conduttrice aveva già confermato la sua presenza sul palco e le dichiarazioni di Carlo Conti non sono che una conferma di quella fatidica chiamata che ora è diventata di dominio pubblico. L’artista di Bitonto si sta finalmente prendendo la sua rivincita dopo la brusca chiusura del suo Detto Fatto e del game che le era stato affidato su Rai2. Una bella piazza anche per Gabriele Corsi, che sul Nove sta dimostrando grande talento e professionalità con il suo Don’t Forget The Lyrics, mentre Mariasole Pollio rappresenta una grande certezza nonostante la giovane età.