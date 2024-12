Fonte: IPA Bianca Guaccero

Un talento travolgente e una voglia di tornare sul palco che l’ha portata fino alla vittoria a Ballando con le stelle: su Bianca Guaccero – e sulla sua bravura – c’erano davvero pochi dubbi, ma all’indomani della prima posizione all’interno del programma di Rai1, la sua carriera sembra già pronta a imboccare un nuovo corso. Della possibilità che sarebbe stata una delle conduttrici del PrimaFestival si era già parlato in maniera insistente ma ora arriva (quasi) l’ufficialità. A rivelarlo è stata proprio la diretta interessata al Tg1 delle 20, dove ha raccontato qualche dettaglio in più sulla fatidica telefonata del conduttore e direttore artistico Carlo Conti senza però scendere nei particolari dell’ingaggio che invece ha confermato durante l’ospitata a Che tempo che fa.

Bianca Guaccero verso il PrimaFestival

“Sono stata a Sanremo nel 2008, a 27 anni, e torno a 43 anni perché Carlo Conti qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa”, ha spiegato Bianca Guaccero durante l’edizione serale del telegiornale di Rai1, “amando io Sanremo non potevo che essere la persona più felice a cui ha rivolto questo invito”. La vincitrice di Ballando con le stelle è rimasta inizialmente sul vago perché attende che sia data l’ufficialità in altre sedi. Si è parlato della conduzione del PrimaFestival con Gabriele Corsi, circostanza che l’artista ha confermato alla scrivania di Fabio Fazio.

Era prevedibile che dopo il successo di Ballando con le stelle, per lei si sarebbero nuovamente aperte le porte della tv. È anche la conduttrice di Viva Puccini su Rai3 e di Da la strada al palco con Nek che passa su Rai1, mentre a febbraio la vedremo di nuovo in Riviera per il ruolo al Festival di Sanremo. Non sono stati anni facili per lei, che dopo la chiusura di Detto Fatto e del game su Rai2 che le era stato affidato, ma ora è pronta a ripartire con il pubblico che le ha ampiamente dimostrato di apprezzare moltissimo le sue qualità artistiche.

Le parole dopo la vittoria a Ballando con le stelle

Per il pubblico sono sempre stati i preferiti, con una quantità di voti che andava ben oltre quella degli altri concorrenti. Le preferenze della giuria e quelle dei telespettatori da casa hanno portato Bianca Guaccero e Giovanni Pernice dritti verso la vittoria, trionfando davanti alla coppia di outsider composta da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, subentrato ad Angelo Madonia dopo lo stop della produzione. Sulla pista di Ballando con le stelle, l’artista di Bitonto ha anche trovato l’amore, proprio con il suo partner di danza.

“La verità è che non ho vinto… Abbiamo vinto. Questa vittoria la condivido, profondamente e sinceramente, con ognuno di voi che avete saputo cogliere con delicatezza e amore tutto quello che ho dato in questa magica esperienza. Siete stati carezza, abbracci, baci sul cuore. E non so ancora trovare le parole adatte per ringraziarvi di tutto. La verità è che non ci credo… Guardo e riguardo il video della vittoria stupita. Sono meravigliata, felice e grata. Grazie a tutti. Vi amo, Vostra Bianca”, ha scritto su Instagram dopo la vittoria.

E su Giovanni Pernice ha detto: “Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo. Non volevo farmi sgamare. Dopo qualche giorno che passavamo le giornate insieme, abbiamo iniziato a ridere e a fare cose che solo io potevo capire”, ha raccontato da Mara Venier.