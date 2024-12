Fonte: IPA Bianca Guaccero e Gabriele Corsi

Grandi novità in vista di Sanremo 2025: PrimaFestival, la striscia quotidiana in onda nell’access prime time di Rai1 nella settimana della kermesse, sarà affidata a due volti molto amati del piccolo schermo. A raccogliere il testimone di Paola e Chiara, scelte per l’edizione 2024 del format, dovrebbero essere Gabriele Corsi e Bianca Guaccero.

Gabriele Corsi e Bianca Guaccero verso il PrimaFestival

Mancano pochi mesi all’avvio del Festival di Sanremo 2025, e la Rai continua a sorprendere i suoi spettatori con qualche colpo di scena. Stando a quanto si legge su Adnkronos, infatti, l’azienda avrebbe individuato due nuovi conduttori per PrimaFestival, format che precede nella settimana della kermesse le dirette dall’Ariston: i fortunati sarebbero Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. “L’attrice, in gara nella finale di Ballando con le stelle, e il conduttore di Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo saranno alla guida del programma che porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di Sanremo, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road girando per la città dei fiori” si legge sul sito dell’agenzia di stampa.

La striscia, giunta alla nona edizione e affidata lo scorso anno a Paola e Chiara, dovrebbe partire su Rai1 già dal weekend precedente al festival, venerdì 7 febbraio. Non è ancora chiaro se con Guaccero e Corsi ci sarà un terzo conduttore-inviato. Sempre secondo Adnkronos, al Festival di Sanremo 2025 tornerà anche la crociera musicale, ma il collegamento in diretta con lo show avverrà solo nella serata finale di sabato 15 febbraio. Il palco galleggiante del Festival sarà la nave Costa Toscana, che non stazionerà tutta la settimana nelle acque davanti alla città dei fiori ma affronterà una crociera musicale che toccherà Barcellona, il Mar delle Baleari, Marsiglia, Civitavecchia e il Santuario dei Cetacei, per poi rientrare in rada a Sanremo.

Il momento magico di Bianca Guaccero

Il ritorno di Bianca Guaccero a Sanremo arriva a suggellare un momento particolarmente felice per l’attrice e conduttrice. Impegnata a Ballando con le Stelle, Bianca è una delle candidate principali alla vittoria finale, ma comunque vada, l’esperienza nel dancing show sembra averle già portato molte soddisfazioni: amatissima dal pubblico, la Guaccero ha raccolto il sostegno di moltissimi telespettatori, che sui social ne hanno chiesto a gran voce il ritorno in tv. Per salire sul gradino più alto del podio di Ballando, la showgirl pugliese dovrà difendersi dalla concorrenza di Federica Nargi e Federica Pellegrini, tra le più accreditate al trionfo.

Non solo lavoro, ma anche tanta fortuna in amore: proprio tra un passo di danza e l’altro, Bianca e il suo maestro Giovanni Pernice si sono innamorati. Dopo molte speculazioni, è stata lei stessa a confermare la relazione: “Quando per troppo tempo sei sola e passi anni a difenderti senza lasciarti andare con nessuno, ti difendi anche da chi, come Giovanni, non ti attacca. Ho dovuto riprogrammarmi per vincere certi blocchi, certe inibizioni, certi pudori e dare a lui la possibilità di entrare nel mio mondo e a me di entrare nel suo. È stato faticoso. Molto. Ma ci stiamo lavorando” ha spiegato al settimanale F. E i fan non possono fare a meno di tifare per loro.