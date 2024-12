Bianca Guaccero a Sanremo 2025 dopo Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Novità professionali per Bianca Guaccero: dopo Ballando con le Stelle potrebbe sbarcare in Liguria (e non solo)

Fonte: IPA Bianca Guaccero

Bianca Guaccero verso il Festival di Sanremo 2025. Dopo il grande successo ottenuto a Ballando con le Stelle, dove ha ritrovato anche l’amore grazie a Giovanni Pernice, la showgirl di Bitonto sarebbe in lizza per sbarcare nella città dei fiori. Dove, in realtà, è già stata: la cantante e attrice ha infatti condotto la kermesse musicale nel 2008, insieme a Pippo Baudo e ad Andrea Osvart.

Bianca Guaccero conduttrice del PrimaFestival?

Bianca Guaccero, secondo quanto spiffera l’Adnkronos, sarebbe in pole position per la conduzione di PrimaFestival, la striscia quotidiana che va in onda nei giorni di Sanremo 2025 su Rai1 in access prime time. Il programma, giunto alla sua nona edizione, porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di Sanremo, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road girando per la città dei fiori. Non è ancora chiaro se l’attrice-conduttrice sarà accompagnata da uno o due co-conduttori.

Nell’ultima edizione di Sanremo, PrimaFestival è stato condotto dalle cantanti Paola e Chiara mentre nel 2023 è toccato alla speaker radiofonica Andrea Delogu. In passato anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, ha presentato lo speciale che svela segreti e testimonianze dell’evento italiano più importante e chiacchierato.

Ma non è finita qui: a quanto pare Bianca Guaccero condurrà anche, insieme a Nek, il talent show Dalla strada al palco, che partirà su Rai1 il prossimo venerdì 10 gennaio. Un format ideato da Carlo Conti, che mette al centro della scena il racconto degli artisti di strada. Insomma, un periodo davvero magico per la conduttrice, pronta ad affrontare queste nuove e stimolanti sfide professionali.

L’esperienza di Bianca Guaccero a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2008 rappresenta indubbiamente un tassello importante nella carriera di Bianca Guaccero. Già all’epoca, sul palco dell’Ariston, la pugliese mostrò tutta la sua versatilità tra conduzione, recitazione, canto e ballo. E Andrea Osvart, l’attrice ungherese volto di tante fiction italiane che condivise con lei quell’avventura, non nascose una certa rivalità: “Mi sono sentita penalizzata dal confronto con la Guaccero. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me. Anche se ho avuto un gran sostegno dei miei film e da quelli che hanno visto i miei fan, ho avvertito una certa preferenza per Bianca”.

Qualche tempo fa, poi, Bianca Guaccero ha svelato un altro curioso retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo 2008: proprio nell’anno della sua partecipazione vinse la sua amica Lola Ponce in coppia con Giò Di Tonno sulle note di Colpo di fulmine.

“In quel periodo eravamo molto amiche, sognavamo insieme – ha rammentato Bianca – Sul divano le dicevo: immagina se un giorno io dovessi presentare Sanremo e tu lo vincessi. E poi è successo che io l’ho presentato davvero e lei ha vinto. Mi ricordo benissimo quel momento, con in mano una tazza di tè”.

Bianca Guaccero ha dunque continuato: “Quando fu proclamato il vincitore, lei è arrivata in studio dopo aver sceso le scale. Ci siamo guardate negli occhi. Ho pianto per lei. Siamo scoppiate in lacrime, insieme, ricordandoci proprio quel giorno passato sul divano a sognare”.