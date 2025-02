Bianca Guaccero a Sanremo 2025: “Tornare è un sogno. Ma voglio uno show tutto mio”

Per Bianca Guaccero tornare a Sanremo 2025 è un grande traguardo: un periodo d'oro per l'attrice e conduttrice, che sogna in grande

Fonte: IPA Bianca Guaccero, 10 look che hanno fatto la storia (tra eleganza e un solo flop)

È un momento d’oro per Bianca Guaccero: l’attrice e conduttrice è reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle insieme al compagno – diventatolo anche nella vita – Giovanni Pernice -, senza dimenticare il successo del programma Dalla strada al palco che conduce insieme a Nek. Adesso la rivedremo a Sanremo, non sul palco dell’Ariston, come fu qualche anno fa, ma a presentare al fianco di Gabriele Corsi il PrimaFestival, la striscia quotidiana in onda nell’access prime time di Rai1 nella settimana della kermesse. Ma non vuole certo fermarsi qui: Bianca è un vulcano di idee, pronta a dimostrare quanto vale.

Sanremo 2025, Bianca Guaccero al Primafestival

Per Bianca Guaccero tornare a Sanremo è come vivere un sogno. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista a Le Frecce: “È come rivivere la magia di quando avevo 27 anni, ma con la maturità di oggi”. Una consapevolezza data dagli ultimi successi, come quello della vittoria di Ballando con le stelle e la nuova avventura al fianco di Nek, Dalla strada al palco, che sta avendo grandi risultati in termini di ascolto.

Adesso per lei è il momento di sognare in grande, perché sente di meritarlo. “Prima di questa esperienza”, ha spiegato Bianca, “sembrava che certe cose non si realizzassero, mi sentivo ferma nello stesso punto, non riuscivo ad essere chi volevo essere”. Cioè “una persona che si ama e vive in maniera serena, che vuole credere fino in fondo ai propri sogni, senza chiedere più il permesso per esistere”.

A Nuovo Tv la conduttrice ha voluto ringraziare sia Pippo Baudo, che nel 2008 volle al suo fianco proprio Guaccero, Piero Chiambretti e Andrea Osvart, e Carlo Conti, che quest’anno le ha voluto affidare la conduzione del PrimaFestival insieme a Gabriele Corsi. “Gli sono molto grata per questa nuova occasione. Ricordo che diciassette anni fa, alla fine di quell’avventura, guardando il palco con l’Ariston svuotato feci questo pensiero: “Spero di tornarci”. E adesso finalmente quel sogno si avvera“.

Bianca Guaccero, lo show tutto suo e il progetto con Giovanni Pernice

Le cose per Bianca Guaccero non potrebbero andare meglio: oltre i successi sul versante lavorativo, anche la vita sentimentale finalmente le sorride. La conduttrice è infatti innamoratissima di Giovanni Pernice, suo compagno d’avventura a Ballando con le stelle. Il sentimento che li lega è sbocciato proprio nel corso del dancing show condotto da Milly Carlucci e la coppia non potrebbe essere più felice.

“Ho il sogno di scrivere e creare un varietà sulla scia di Fantastico, Milleluci, Canzonissima. Non voglio avere una targa per aver riportato questo genere di programmi sul piccolo schermo, ma desidero provare a realizzare il mio one-woman show”. Guaccero non sta certo con le mani in mani: “Sto lavorando con un gruppo di autori a uno spettacolo teatrale che sarà in scena nella stagione 2025-26”. Dal teatro questo progetto potrebbe approdare alla tv, con l’entrata in scena anche di Pernice. “Sarebbe fantastico se ne fosse il direttore artistico”, aggiunge Bianca, “lui è un perfezionista, non lascia nulla al caso e ama molto quello che fa”.